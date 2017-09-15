Россия может поставить в Китай тяжелые транспортные вертолеты Ми-26ТС
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Отправленный в Китай тяжелый транспортно-пожарный вертолет Ми-26ТС (заводской номер 34001212622, серийный номер 31-02, китайская регистрация B-70FW), достроенный ПАО "Роствертол" для китайской авиакомпании Lectern Aviation Supplies. Ростов-на-Дону, 25.06.2016.
Источник: Ми-26 / aviaforum.ru
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" может поставить китайским партнерам многофункциональные транспортные вертолеты Ми-26ТС, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.
"На переговорах с Lectern Aviation Supplies Company обсуждались перспективы поставок в Китай тяжелых вертолетов Ми-26ТС", - говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты "Вертолетов России" обсудили возможность поставок медицинской версии "Ансата" для Пекинского центра экстренного реагирования "Beijing 999". Также прошла встреча с руководством компании Avicopter, посвященная реализации совместного проекта по разработке гражданского тяжелого вертолета Advanced Heavy Lifter (AHL).
Ми-26Т - единственный в мире вертолет, способный перевозить груз внутри кабины или на внешней подвеске общим весом до 20 тонн. Может применяться в качестве противопожарного, десантного, санитарного и топливозаправочного.
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15.09.2017
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