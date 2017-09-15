В ВВО прошли комплексные тренировки по противодействию терроризму
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Военные учения на полигоне Клерк в Приморском крае. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 сен - РИА Новости. Комплексные практические тренировки по противодействию терроризму прошли в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), сообщает пресс-служба округа.
"Для создания обстановки максимально приближенной к реальной в роли террористов выступали военнослужащие подразделения специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов",- говорится в сообщении.
По сценарию тактико-специального занятия условный противник пытался произвести захват КПП и проникнуть в штаб округа, но был блокирован военнослужащими подразделений антитеррора, поддержку при этом оказывала группа усиления на бронированных автомобилях "Тигр".
Дежурная смена оперативно отреагировала на нападение и подала сигнал тревоги, подразделение группы антитеррора блокировало "противника", не дав условным террористам покинуть здание, при этом военнослужащие использовали штатное вооружение.
В финале тактико-специальных учений военнослужащие провели химическую разведку территории штаба округа на наличие отравляющих веществ.
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15.09.2017
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