В Бурятии пройдут учения уральских расчетов С-300
|
|
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-300 подразделений войск противовоздушной обороны Центрального военного округа, расположенных на Урале, на учениях проведут боевые стрельбы на полигоне Телемба в Республике Бурятия, сообщает пресс-служба военного округа.
Как отмечается, военнослужащие совершили марш протяженностью более четырех тысяч километров к месту розыгрыша практических действий.
"Зенитчики заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне назначенного позиционного района, сдадут зачеты на допуск к боевым стрельбам. В ходе учения будет разыграно несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов от массированного ракетного авиационного удара на фоне сложной помеховой обстановки", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, налет условного противника будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени "Армавир", "Бекас" и "Пищаль", обладающие скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолетов.
В учениях задействовано более 150 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения и специальной техники, отмечается в сообщении.
|
15.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.09.2017 Российская ПВО отразила налет условного противника на учениях "Запад-2017"
19.09.2017 Путин посетит российско-белорусские военные учения "Запад-2017"
19.09.2017 Силы ПВО западного военного округа отразили в ходе учений нападение условного противника
18.09.2017 C-400 и "Панцирь-С" уничтожат баллистические цели на учениях "Запад-2017"
18.09.2017 Военнослужащие ПВО успешно выполнили пуски ракет С-300 на учениях в Бурятии
15.09.2017 Западный рубеж. Россия и Беларусь начинают учения, заранее испугавшие НАТО
08.09.2017 Минобороны РФ: объединенная система ПВО СНГ готова к защите рубежей Содружества
08.09.2017 В Астрахани прошел 47-й Координационный Комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников