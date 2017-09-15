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В Бурятии пройдут учения уральских расчетов С-300

18.09.2017 РИА Новости 130 0
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Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-300 подразделений войск противовоздушной обороны Центрального военного округа, расположенных на Урале, на учениях проведут боевые стрельбы на полигоне Телемба в Республике Бурятия, сообщает пресс-служба военного округа.

Как отмечается, военнослужащие совершили марш протяженностью более четырех тысяч километров к месту розыгрыша практических действий.

"Зенитчики заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне назначенного позиционного района, сдадут зачеты на допуск к боевым стрельбам. В ходе учения будет разыграно несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов от массированного ракетного авиационного удара на фоне сложной помеховой обстановки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, налет условного противника будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени "Армавир", "Бекас" и "Пищаль", обладающие скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолетов.

В учениях задействовано более 150 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения и специальной техники, отмечается в сообщении.
15.09.2017
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