Военные дорожники на учениях "Запад-2017" проложили маршруты движения войск



Учения Запад-2017.

Источник: © Фото : ДИМК МО РФ/Евгений Мешков Учения Запад-2017.Источник: © Фото : ДИМК МО РФ/Евгений Мешков

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Военные автомобильно-дорожные части РФ проложили маршруты движения войск в ходе учений "Запад-2017", на сложных участках поставлены комендантские посты, развернуты пункты заправки, ремонта техники, а также мобильные пункты контроля, сообщает Западный военный округ Минобороны РФ.

Отмечается, что к российско-белорусским учениям подключились военные тыловых, технических и автодорожных подразделений материально-технического обеспечения Западного военного округа, дислоцированные в Ленинградской области.

На учениях отработаны задачи по материально-техническому снабжению войск в ходе боевых мероприятий.

"В ходе учения силами дорожно-комендантских служб были обследованы более 1 тысячи километров подъездных путей и автодорог. На наиболее сложных участках маршрутов движения воинских колонн были выставлены комендантские посты, развернуты пункты заправки, пункты контроля технического состояния и ремонта военной техники. На основных маршрутах переезда выставлены регулировщики", - говорится в сообщении.

По данным военных, подразделения ВАИ использовали возможности мобильного пункта, который помогает контролировать передвижение транспорта. Такой пункт может находиться на платформе грузовика, может иметь компьютеризированные рабочие места, средства связи, фото-, видеофиксации, датчики движения, камеры слежения, в том числе инфракрасные, и радары для измерения скоростного режима. Также на посту имеется мини-лаборатория для медицинского освидетельствования воителей, отмечается в сообщении.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около 7 тысяч, от РФ - около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.