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"Ъ": Лукашенко может не приехать в Россию на учения "Запад-2017"

18.09.2017 РИА Новости 157 0
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Александр Лукашенко. Архивное фото
Александр Лукашенко. Архивное фото.
Источник: © Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может не приехать в Россию на учения "Запад-2017", он будет наблюдать за их ходом на белорусских полигонах, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленного военно-дипломатического источника.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют посетить стратегические командно-штабные учения "Запад-2017" на одном из полигонов на территории РФ. В четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может посетить один из компонентов военных учений "Запад".

"За финальной частью учений на одном из российских полигонов будет наблюдать президент РФ Владимир Путин. Его коллега Александр Лукашенко, по данным "Ъ", будет наблюдать за маневрами исключительно на белорусских полигонах и в Россию, скорее всего, не приедет", - говорится в материале газеты.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около 7 тысяч, от РФ - около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.
15.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения

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