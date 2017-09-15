Пентагон признал открытость учений "Запад-2017"
|
|
Учения Запад-2017 в Ленинградской области. 14 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Россия и Белоруссия обеспечили прозрачность учений "Запад-2017", сообщила РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса.
"Мы признаем, что Россия и Белоруссия предприняли шаги по обеспечению транспарентности", - заявила Балданса.
По ее словам, Белоруссия уведомила об учениях в рамках Венских соглашений. Минск указал, что "масштабы учений несколько меньше тех, которые требуют присутствия международных наблюдателей", добавила представитель Госдепа. Также Белоруссия организовала брифинги в рамках международных форумов.
Балданса добавила, что Москва известила об учениях Совет Россия - НАТО и пригласила на часть маневров международных наблюдателей.
При этом представитель Пентагона заявила, что "официальные данные России и Белоруссии не совпадают со сведениями СМИ". Она пообещала, что ведомство будет "пристально следить за учениями", чтобы найти разницу между заявленными и фактическими данными об участвующих в маневрах военных.
В Кремле не раз отмечали, что учения проходят в соответствии с международным правом и "нагнетание страстей" вокруг них является провокацией.
Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на полигонах в Белоруссии и России.
- Впервые учения "Запад" состоялись в 2009 году и с тех пор проводятся раз в два года.
- В этом году маневры пройду на шести полигонах в Белоруссии - Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский и участке местности Дретунь, а также на трех в России - Лужский, Струги Красные и Правдинский.
- В учениях участвуют 12,7 тысячи военнослужащих (7,2 тысячи человек - из Белоруссии, около 5,5 тысячи - из России), 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и примерно десять боевых кораблей.
- Организаторы маневров придумали три "страны-агрессора": Вейшнорию, Весбарию и Лубению, которые атакуют Белоруссию. Цель учений - отразить условную агрессию и проверить слаженность совместных действий российских и белорусских военных.
|
15.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.09.2017 Учение «Запад-2017» раскрыло прибалтийскую женственность
19.09.2017 Путин посетит российско-белорусские военные учения "Запад-2017"
18.09.2017 Россия начинает свои военные учения, а в Польшу прибывают американские танки (ABC News, США)
18.09.2017 Валерий Герасимов — генерал с доктриной для России (Financial Times, Великобритания)
18.09.2017 ВВС США отказываются от старых методов ведения войны (Daily Signal, США)
18.09.2017 Россия начала военные учения, Запад наблюдает с тревогой (The Washington Post, США)
18.09.2017 Валерий Герасимов провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим ОВС НАТО Кертисом Скапарротти
18.09.2017 "Запад-2017" нацелен на защиту Востока