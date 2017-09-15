Пентагон признал открытость учений "Запад-2017"



Учения Запад-2017 в Ленинградской области. 14 сентября 2017.

Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов Учения Запад-2017 в Ленинградской области. 14 сентября 2017.Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Россия и Белоруссия обеспечили прозрачность учений "Запад-2017", сообщила РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса.

"Мы признаем, что Россия и Белоруссия предприняли шаги по обеспечению транспарентности", - заявила Балданса.

По ее словам, Белоруссия уведомила об учениях в рамках Венских соглашений. Минск указал, что "масштабы учений несколько меньше тех, которые требуют присутствия международных наблюдателей", добавила представитель Госдепа. Также Белоруссия организовала брифинги в рамках международных форумов.

Балданса добавила, что Москва известила об учениях Совет Россия - НАТО и пригласила на часть маневров международных наблюдателей.

При этом представитель Пентагона заявила, что "официальные данные России и Белоруссии не совпадают со сведениями СМИ". Она пообещала, что ведомство будет "пристально следить за учениями", чтобы найти разницу между заявленными и фактическими данными об участвующих в маневрах военных.

В Кремле не раз отмечали, что учения проходят в соответствии с международным правом и "нагнетание страстей" вокруг них является провокацией.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на полигонах в Белоруссии и России.

Впервые учения "Запад" состоялись в 2009 году и с тех пор проводятся раз в два года.

В этом году маневры пройду на шести полигонах в Белоруссии - Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский и участке местности Дретунь, а также на трех в России - Лужский, Струги Красные и Правдинский.