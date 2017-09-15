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Военные инженеры провели разведку путей на учениях "Запад-2017"

18.09.2017 РИА Новости 112 0
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Военные на учениях Запад-2017
Военные на учениях Запад-2017.
Источник: © Фото : ДИМК МО РФ/Евгений Мешков

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Военные инженерных подразделений войск РФ в рамках учений "Запад-2017" провели разведку путей, по которым выдвигаются войска России и Белоруссии, построили трассу, навели переправы, вырыли окопы и подготовили условные минные поля для отработки эпизодов учений, сообщает Западный военный округ (ЗВО) Минобороны РФ.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" одновременно проходят с 14 по 20 сентября на полигонах на территории РФ и Белоруссии, в них участвуют, помимо прочих, военные инженерных подразделений.

"Взводу разминирования была поставлена задача проделать проходы в завалах с применением тяжелой инженерной техники и подготовить пути движения войск на пересеченной местности. …Военнослужащие оборудовали трассу для движения пешей и механизированной колонн. Через водные преграды были наведены переправы для тяжелой техники, над глубокими оврагами - мостовые переходы, а также расчищены завалы из деревьев", - говорится в сообщении.

По данным ЗВО, военные инженеры подготовили поля для отработки тактических эпизодов: "провели предварительную разведку местности, установили инженерные заграждения штатными и подручными средствами, минные поля, а также оборудовали окопы, траншеи и укрытия".

Местность в районе учений очищена от неразорвавшихся боеприпасов времен войны, отмечает военный округ.

Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. На территории Белоруссии будут задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около 7 тысяч, от РФ - около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. По информации Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.
15.09.2017
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