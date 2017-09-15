C-400 и "Панцирь-С" уничтожат баллистические цели на учениях "Запад-2017"



Зенитные ракетные комплексы C-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров Зенитные ракетные комплексы C-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Зенитные ракетные системы С-400 и С-300, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" на российско-белорусских учениях "Запад-2-17" в сложных условиях уничтожат высотные, маловысотные и баллистические цели, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Части и подразделения ПВО в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017", проводимого на полигонах в Белоруссии и России, приступили к несению боевого дежурства по контролю воздушного пространства.

"В ходе учения будут разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны двух стран в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и вооруженных конфликтах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, радиотехнические подразделения отработают задачи по обеспечению контроля воздушной обстановки в охраняемом районе, сопровождению целей и выдаче целеуказаний зенитным ракетным подразделениям, которым предстоит в условиях сложной помеховой обстановки уничтожить высотные, маловысотные и баллистические цели во всем диапазоне высот и скоростей средствами зенитных ракетных систем С-400, С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будут задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около 7 тысяч, от РФ - около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, по информации Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.