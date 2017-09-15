ВКС пять раз за неделю перехватили самолеты-разведчики у российских границ
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Штурмовик Су-25СМ3.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские истребители за минувшую неделю выполнили пять перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России, следует из данных, опубликованных в пятничном номере газеты российского министерства обороны "Красная звезда".
На прошлой неделе говорилось о девяти перехватах самолетов-разведчиков у границ России.
Согласно опубликованной в газете инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 37 летательных аппаратов: 25 - на западном стратегическом направлении, один - на юго-западном, восемь - на арктическом и три - на восточном.
Отмечается, что нарушений российского воздушного пространства не допущено.
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15.09.2017
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