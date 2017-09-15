Титановые реки, скрытые океаны, шипастые кольца и другие открытия Cassini



Исследовательский зонд Cassini.

Источник: © EPA-EFE/NASA/JPL-Caltech Исследовательский зонд Cassini.Источник: © EPA-EFE/NASA/JPL-Caltech

15 сентября — последний "рабочий день" космического зонда, который завершил свою 20-летнюю миссию в атмосфере Сатурна

В 1997 году Cassini стал первым космическим аппаратом, который был запущен специально для исследования Сатурна и его спутников. 15 сентября 2017 года он завершил свою миссию, сгорев в атмосфере планеты.

Последние сигналы космического аппарата будут приняты на Земле около 15:00 по московскому времени.

Вместе с редакцией научно-популярного портала "Чердак" вспомнили наиболее яркие открытия, совершенные Cassini за 20 лет.

Шипастые кольца Сатурна. На большинстве снимков Сатурна его кольца кажутся плоскими. Посмотрев поближе на самое большое из них (кольцо B), Cassini обнаружил острые пики, поднимающиеся на 2,5 километра над поверхностью кольца. Увидеть эти пики — редкая удача, поскольку сделать это можно лишь в течение нескольких месяцев до и после равноденствия на Сатурне, которое наступает раз в 13 земных лет. В это время Солнце подсвечивает пики так, что тень от них отчетливо видна на кольце.

Титановые реки и озера. Титан — единственный спутник планет в Солнечной системе, у которого есть атмосфера, состоящая в основном из азота. Из-за нее никто не знал, как выглядит его поверхность и что на ней происходит. Пока туда не прилетел Cassini с посадочным модулем Huygens. Благодаря им выяснилось, что на Титане есть реки, озера и даже дожди из жидких этана и метана. Поскольку на спутнике Сатурна очень холодно (-179 °C), они ведут себя как вода на Земле, а вода — как горные породы, в которых потоки жидких газов прокладывают свои русла.

Гейзеры на Энцеладе. До миссии Cassini от Энцелада не ждали особых сюрпризов — считали, что на нем слишком холодно для того, чтобы на нем могла обнаружиться вода. Теперь это одно из самых интересных мест в Солнечной системе: под поверхностью спутника скрывается океан, а сквозь трещины в ледяной корке вырывается водяной пар и льдинки. Гейзеры Энцелада также содержат органику, угарный и углекислый газы и соли. Существование гейзеров — удача для ученых, так как упрощает задачу исследования подповерхностного океана, ведь для того чтобы взять из него пробу, поверхность не нужно бурить.

По меркам Сатурна Cassini исследовал его меньше полугода — год на планете длится 29 лет. Космический аппарат мог пробыть на орбите и дольше, но у него заканчивалось топливо. Без него Cassini невозможно управлять, и специалисты опасаются, что он мог бы врезаться в спутники Сатурна Энцелад или Титан, где ученые надеются обнаружить условия, подходящие для жизни, а возможно, и какие-то примитивные ее формы.

Екатерина Боровикова

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