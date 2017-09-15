Минобороны: движение "Юнармия" оправдало стратегические цели своего создания



Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Минобороны России также обсуждает возможность организации летних лагерей для отдыха участников патриотического движения

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Стратегические цели и задачи создания военно-патриотического движения "Юнармия" в первый год его работы полностью решены. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

"Анализ развития и опыт практической деятельности "Юнармии" позволяют сделать вывод, что стратегические задачи первого года работы были решены. Мы вместе в значительной степени вынуждены были заниматься организационным строительством, вместе с тем очень вдумчиво и щепетильно подходили к содержательной стороне юнармейского движения", - сказал Панков на селекторном совещании, посвященном развитию "Юнармии".

По его словам, движение "очень активно развивалось и развивается", сегодня оно объединяет более 160 тыс. молодых людей во всех субъектах страны. "Подчеркиваю, что мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить задачу форсированного роста юнармейских рядов", - также сказал Панков.

При выполнении задач "Юнармии", по словам замминистра, "очень важно не породить молодежных чиновников", не вносить в работу формализм. Хорошие результаты, по его мнению, возможны только при слаженной и активной работе всех участников движения и руководителей.

"За год работы "Юнармии" накоплен первый опыт, опыт очень полезный, мы его проанализируем и на основе этого опыта будем осуществлять планирование на 2018 год. Прошедший год был знаменателен многими событиями и завершился он проведением в летний период мощного, интересного и очень содержательного комплекса юнармейских мероприятий. Здесь я прежде всего имею в виду игру "Победа", - напомнил Панков.

Минобороны России обсуждает возможность организации летних лагерей для отдыха участников патриотического движения "Юнармия", сказал Панков.

"Говоря о планировании 2018 года, я бы особо выделил проблематику летних лагерей. Их много, формы разнообразные, практики разнообразные, и я полностью согласен с прозвучавшими оценками, что в контексте всей круглогодичной работы летние лагеря являются очень эффективными, когда они являются логическим, осмысленным продолжением всей нашей работы в течение года", - сказал он в ходе селекторного совещания по вопросам развития "Юнармии".

Панков заверил, что Минобороны будет уделять особое внимание организации всех летних лагерей для детей и молодежи.

"Я говорю это потому, что это это точка зрения министра обороны. Мы эту тему обсуждали неоднократно и точку в ней не поставили", - отметил замминистра, говоря о летних лагерях для юнармейцев. Он призвал представителей региональных отделений, Минобрнауки, ДОСААФ и ЦСКА тщательнее координировать общую работу с молодежью. "Детьми нужно заниматься, детей надо занимать", - подчеркнул Панков.

Также он предложил проводить селекторные совещания по вопросам развития юнармейского движения раз в три месяца.

"Юнармия" была создана по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу, идею поддержал президент РФ Владимир Путин. Первый слет движения состоялся в подмосковном парке "Патриот" 28 мая 2016 года.