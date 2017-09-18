Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

РФ и Китай определили технические параметры перспективного тяжелого вертолета

18.09.2017 ТАСС 664 5
0
Понравилась новость?
 0
Ми-26Т2
Тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Как сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, российская сторона готова завершить предконтрактную работу и выйти на подписание к концу 2017 года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) и китайская компания Avicopter определили технические параметры перспективного тяжелого вертолета, российская сторона готова подписать контракт до конца года. Об этом в рамках международной выставки China Helicopter Exposition 2017 сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"С китайскими партнерами нам удалось прийти к единому мнению относительно технических параметров проекта перспективного тяжелого вертолета, мы четко представляем себе характеристики машины. На China Helicopter Exposition мы с коллегами из Avicopter провели конструктивные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по финансовой стороне проекта. Российская сторона готова завершить предконтрактную работу и выйти на подписание к концу года", - сказал Богинский, слова которого приводит пресс-служба холдинга.

Согласно межправительственному соглашению, подписанному в 2016 году, холдинг "Вертолеты России" и Avicopter совместно разработают перспективный тяжелый вертолет для организации его серийного производства в КНР и удовлетворения спроса на китайском рынке. Российский холдинг осуществит инвестиции в проект в виде технологий, а также разработает техническое предложение и отдельные системы машины на контрактной основе. Межправительственное соглашение о совместной разработке этого вертолета было утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в феврале 2017 года.

Планируется, что в рамках совместного проекта китайская сторона будет осуществлять организацию программы тяжелого вертолета в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, подготовку и серийное производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ.

China Helicopter Exposition является крупнейшей выставкой вертолетной техники в Китае. Она была учреждена в 2011 году и с тех пор проводится на регулярной основе каждые два года. В этом году она проходит с 14 по 17 сентября - первые два дня выставка доступна только для представителей отрасли и СМИ, а с 16 сентября она откроет свои двери для широкой публики.
15.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
AVIC
Вертолеты России
Персоны
Медведев Дмитрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
VK
402
№1
18.09.2017 08:23
и это называется сотрудничество?
0
Сообщить модератору
RU
Павел 1978
8577
№2
18.09.2017 08:37
интересно, а какой движок выберут?
Неужели украинский?
0
Сообщить модератору
RU
Байкал57
344
№3
18.09.2017 09:34
Редуктор если возьмут, как есть от Ми-26, будет хорошо шибко, меньшая нагрузка и ресурс резко увеличится.  Как основу возьмут "Запорожца", но доведут до суперсостояния. Пекин сам заделал для самолета типа нашего МС-21 отличный мотор. Смогут и вертолетный.
0
Сообщить модератору
RU
TopGear
53
№4
18.09.2017 12:59
Цитата, q
Редуктор если возьмут, как есть от Ми-26, будет хорошо шибко, меньшая нагрузка и ресурс резко увеличится.  Как основу возьмут "Запорожца", но доведут до суперсостояния.
Запорожец - отличная машина для своего времени и соотв-х дорог (запорожцу можно и без дорог ездить) и условий эксплуатации. Если отдадут сейчас именно "запорожец", то не жалко. Тут другой вопрос - а есть у холдинга "ВР" что-то кроме "запорожца"  в этой области? Наверное, если бы было, то китайцы бы потребовали.
0
Сообщить модератору
RU
snc
560
№5
18.09.2017 15:35
Сложно давать оценку не имея возможности вдумчиво почитать документы, но складывается впечатление что ВР всерьёз считают что нам машина этого класса не нужна, даже проигрыш Чинуку в Индии не вправил мозги.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.09 23:52
  • 127
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 18.09 23:31
  • 45
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 18.09 23:02
  • 3
В Сербии США создают антироссийский медиацентр
  • 18.09 22:47
  • 1
Размещение российской авиабазы в Канте объясняется географией, заявил Путин
  • 18.09 22:38
  • 57
"Томагавки" смогут поражать корабли, но только через 5 лет
  • 18.09 22:08
  • 13
"Вы не станкостроители, а кружок юных пионеров"
  • 18.09 21:56
  • 266
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 18.09 19:38
  • 1
Большая волна электронного импортозамещения
  • 18.09 18:24
  • 1
Толбоев о разбившемся в США Су-27: я его предупреждал
  • 18.09 18:17
  • 3
США засекретили катастрофу советского истребителя близ Зоны 51
  • 18.09 17:47
  • 1
Автомобильный завод вышел на новый темп сборки
  • 18.09 17:23
  • 57
Пиррова победа гособоронзаказа: проблему эффективности предприятий ОПК игнорировать больше нельзя
  • 18.09 17:23
  • 1047
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.09 17:10
  • 4
Валерий Герасимов — генерал с доктриной для России (Financial Times, Великобритания)
  • 18.09 16:19
  • 1
Контракты Ирана на закупку западных авиалайнеров столкнулись с препятствиями
другие обсуждаемые темы