РФ и Китай определили технические параметры перспективного тяжелого вертолета
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Тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Как сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, российская сторона готова завершить предконтрактную работу и выйти на подписание к концу 2017 года
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) и китайская компания Avicopter определили технические параметры перспективного тяжелого вертолета, российская сторона готова подписать контракт до конца года. Об этом в рамках международной выставки China Helicopter Exposition 2017 сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
"С китайскими партнерами нам удалось прийти к единому мнению относительно технических параметров проекта перспективного тяжелого вертолета, мы четко представляем себе характеристики машины. На China Helicopter Exposition мы с коллегами из Avicopter провели конструктивные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по финансовой стороне проекта. Российская сторона готова завершить предконтрактную работу и выйти на подписание к концу года", - сказал Богинский, слова которого приводит пресс-служба холдинга.
Согласно межправительственному соглашению, подписанному в 2016 году, холдинг "Вертолеты России" и Avicopter совместно разработают перспективный тяжелый вертолет для организации его серийного производства в КНР и удовлетворения спроса на китайском рынке. Российский холдинг осуществит инвестиции в проект в виде технологий, а также разработает техническое предложение и отдельные системы машины на контрактной основе. Межправительственное соглашение о совместной разработке этого вертолета было утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в феврале 2017 года.
Планируется, что в рамках совместного проекта китайская сторона будет осуществлять организацию программы тяжелого вертолета в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, подготовку и серийное производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ.
China Helicopter Exposition является крупнейшей выставкой вертолетной техники в Китае. Она была учреждена в 2011 году и с тех пор проводится на регулярной основе каждые два года. В этом году она проходит с 14 по 17 сентября - первые два дня выставка доступна только для представителей отрасли и СМИ, а с 16 сентября она откроет свои двери для широкой публики.
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15.09.2017
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Павел 1978
8577
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№2
18.09.2017 08:37
интересно, а какой движок выберут?
Неужели украинский?
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Байкал57
344
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№3
18.09.2017 09:34
Редуктор если возьмут, как есть от Ми-26, будет хорошо шибко, меньшая нагрузка и ресурс резко увеличится. Как основу возьмут "Запорожца", но доведут до суперсостояния. Пекин сам заделал для самолета типа нашего МС-21 отличный мотор. Смогут и вертолетный.
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TopGear
53
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№4
18.09.2017 12:59
Цитата, q
Редуктор если возьмут, как есть от Ми-26, будет хорошо шибко, меньшая нагрузка и ресурс резко увеличится. Как основу возьмут "Запорожца", но доведут до суперсостояния.Запорожец - отличная машина для своего времени и соотв-х дорог (запорожцу можно и без дорог ездить) и условий эксплуатации. Если отдадут сейчас именно "запорожец", то не жалко. Тут другой вопрос - а есть у холдинга "ВР" что-то кроме "запорожца" в этой области? Наверное, если бы было, то китайцы бы потребовали.
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