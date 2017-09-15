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Зенитчики ВКС защитили Москву от воздушного удара в рамках учений "Запад-2017"

18.09.2017 ТАСС 186 0
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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".
Источник: © Станислав Красильников/ТАСC

В Минобороны отметили обнаружение более 50-ти целей во всем диапазоне высот и скоростей в сложной помеховой обстановке

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Подразделения ПВО Воздушно-космических сил (ВКС) прикрыли Москву и Центральный промышленный район от удара с воздуха в рамках учений "Запад-2017". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

"Всего в рамках выполнения задач по прикрытию позиционных районов и отражению воздушного нападения условного противника было обнаружено более 50 целей во всем диапазоне высот и скоростей в сложной помеховой обстановке", - отметили в Минобороны.

"После обнаружения средствами разведки и классификации средствами радиотехнических подразделений воздушных целей условного противника, обработки и анализа полученной информации, боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" получили точные целеуказания, осуществили захват целей и электронными пусками зенитных ракет уничтожили воздушные цели", - говорится в сообщении ведомства.

Перед отражением атаки расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совершили марши в назначенные районы, развернули и привели в полную боевую готовность технику на новых позициях.
15.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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