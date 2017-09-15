Летчики ВКС РФ за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
Воздушную разведку вдоль российских границ, как сообщается, вели 37 летательных аппаратов других стран
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю пять раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ.
Об этом сообщается в пятничном номере газеты Министерства обороны "Красная звезда".
Из инфографики, опубликованной в газете, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 37 летательных аппаратов других стран, из них 25 - на западном стратегическом направлении, один - на юго-западном, восемь - на арктическом и три - на восточном.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в сообщении.
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15.09.2017
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