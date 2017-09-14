Ответ учениям "Запад-2017"?
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Штурмовики Су-25 ВВС Украины.
Источник: ukrmilitary.com
Почти все боевые военные части Воздушных сил ВС Украины приведены в боевую готовность с целью проверки.
С целью проверки вопросов готовности к выполнению задач по назначению почти все боевые военные части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность. Об этом сообщило Управление связей с общественностью Вооруженных сил Украины. Во время выполнения этих мероприятий осуществляется призыв на учебные собрания резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для доукомплектовывания этих военных частей до полных штатов. Особое внимание в ходе собраний уделяется возможности военных частей организовано принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения. Также с резервистами будет проведен ряд занятий по индивидуальной подготовке.
Напомним, российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года преимущественно на территории Белоруссии сразу на 7 полигонах и будут масштабными - в них примет участие приблизительно 13 тысяч военных (в том числе 3 тысячи россиян) и 680 единиц техники. Хотя украинские и западные эксперты неоднократно допускали, что военных и техники может быть привлечено в разы больше. Отличие нынешних учений не только в масштабе, но и в кардинальном изменении геополитической ситуации в регионе (последние такие учения проходили в 2013 г.), когда одна из участниц учений - Россия - с 2014 года ведет агрессивные, в том числе военные действия против Украины.
Иван Капсамун
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14.09.2017
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