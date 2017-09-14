Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ответ учениям "Запад-2017"?

15.09.2017 День (Украина) 485 0
-1
Понравилась новость?
 0
Су-25
Штурмовики Су-25 ВВС Украины.
Источник: ukrmilitary.com

Почти все боевые военные части Воздушных сил ВС Украины приведены в боевую готовность с целью проверки.

С целью проверки вопросов готовности к выполнению задач по назначению почти все боевые военные части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность. Об этом сообщило Управление связей с общественностью Вооруженных сил Украины. Во время выполнения этих мероприятий осуществляется призыв на учебные собрания резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для доукомплектовывания этих военных частей до полных штатов. Особое внимание в ходе собраний уделяется возможности военных частей организовано принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения. Также с резервистами будет проведен ряд занятий по индивидуальной подготовке.

Напомним, российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года преимущественно на территории Белоруссии сразу на 7 полигонах и будут масштабными - в них примет участие приблизительно 13 тысяч военных (в том числе 3 тысячи россиян) и 680 единиц техники. Хотя украинские и западные эксперты неоднократно допускали, что военных и техники может быть привлечено в разы больше. Отличие нынешних учений не только в масштабе, но и в кардинальном изменении геополитической ситуации в регионе (последние такие учения проходили в 2013 г.), когда одна из участниц учений - Россия - с 2014 года ведет агрессивные, в том числе военные действия против Украины.


Иван Капсамун
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат День (Украина)
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 01:44
  • 6
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 15.09 23:13
  • 2
К 2020 году РВСН полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации
  • 15.09 23:08
  • 14
Пиррова победа гособоронзаказа: проблему эффективности предприятий ОПК игнорировать больше нельзя
  • 15.09 22:00
  • 20
ИЭМЗ «Купол» осваивает выпуск модульного варианта ЗРК «Тор»
  • 15.09 21:36
  • 11
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 15.09 21:14
  • 23
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 15.09 21:13
  • 1
“Напуганные” учением “Запад-2017” канзасские ковбои на “Абрамсах” прибыли в Польшу
  • 15.09 21:08
  • 4
Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок начались на Северном флоте
  • 15.09 21:01
  • 25
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 15.09 20:57
  • 81
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 15.09 20:33
  • 5363
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.09 19:59
  • 1
В Минобороны РФ уверены в восстановлении прежних отношений с НАТО в ближайшие два года
  • 15.09 19:53
  • 117
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы
  • 15.09 19:16
  • 1045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.09 18:28
  • 114
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
другие обсуждаемые темы