Смогут ли российские и китайские субмарины потопить американский флот в случае войны? (The National Interest, США)



Пилоты на борту авианосца "Теодор Рузвельт".

Источник: © flickr.com, Official U.S. Navy Page Пилоты на борту авианосца "Теодор Рузвельт".Источник: © flickr.com, Official U.S. Navy Page

Проблема не только в недостаточном финансировании работ по противолодочной обороне. Налицо явное снижение уровня боевой подготовки. "Мы прилагаем недостаточно усилий к тому, чтобы наши противолодочные силы были на высоте. На авианосцах больше нет S-3 Viking (палубный противолодочный самолет), а экипажи вертолетов с опускаемыми гидролокаторами на учениях последних лет недостаточно оттачивают свои навыки, из-за чего командиры ударных групп не могут сказать, что в спорных водах они чувствуют себя в безопасности, - сказал Хендрикс. - Кроме того, экипажи наших надводных кораблей с носовыми гидролокаторами и пассивными кормовыми гидроакустическими станциями также подготовлены недостаточно, особенно к борьбе с опасными целями, такими как современные атомные подводные лодки и лучшие дизельные субмарины, и они не всегда знают, что им надо делать".

В ВМС США с тревогой говорят об усиления угрозы со стороны подводного флота России и Китая, однако проблема скорее заключается в том, что возможности американской противолодочной обороны существенно ослабли. Даже совокупной мощи сегодняшнего подводного флота России и Китая очень далеко до тех возможностей, которыми обладал некогда могущественный военно-морской флот Советского Союза, до распада СССР имевший в своем составе примерно 240 подводных лодок.

В конце холодной войны советские конструкторы и многие западные аналитики считали, что СССР начинает обгонять американские лодки в плане акустической малозаметности. Об этом говорится в опубликованном недавно докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS) под названием "Подводная война в Северной Европе". Однако после распада Советского Союза российский научно-технический прогресс практически остановился. И хотя Москва после 1991 года пыталась продвигать новаторские идеи конца советской эпохи, социальные, экономические и политические потрясения 1990-х годов привели к тому, что из-за сокращения финансирования это десятилетие стало потерянным для подводного флота России.

"Русские продолжают реализовывать некоторые технические усовершенствования, появившиеся в конце советской эпохи, однако новая Россия из-за нехватки финансовых средств не сумела развить успех, - заявил капитан первого ранга в отставке Джерри Хендрикс (Jerry Hendrix), работающий директором Программы военных стратегий и оценок в Центре новой американской безопасности (Center for a New American Security). - Но и Соединенные Штаты вместе со своими партнерами по альянсам допустили серьезное отставание в вопросах противолодочной обороны, поскольку их внимание было приковано к войнам в Ираке и Афганистане".

Как отмечается в докладе CSIS, сегодня в боевом составе ВМФ Российской Федерации имеется 56 подводных лодок, то есть, примерно в пять раз меньше, чем в СССР. Более того, как отмечает научный сотрудник CNA Corporation Майк Кофман (Mike Kofman), боеготовыми в лучшем случае можно назвать лишь половину российских субмарин. В качестве примера в докладе приводится российский Северный флот, где по штату имеется 42 лодки, однако в рабочем состоянии находится от 22 до 31. "Больше всего озадачивают заявления некоторых людей, которые говорят, что российские подводные лодки действуют на уровне холодной войны, - заявил Кофман The National Interest. - Такое просто невозможно. Как одна пятая часть подводного флота Советского Союза, где в эксплуатационной готовности находится всего 50% лодок (и это еще щедрая оценка), может действовать на уровне самых мощных подводных сил в мире?"

Между тем, в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) имеется более 70 субмарин, и состав ее подводного флота постоянно увеличивается. Однако по своим качественным характеристикам китайские лодки существенно отстают от американских и российских, хотя Хендрикс признает, что новейшие лодки проекта 093В и 095 (последние находятся в стадии строительства) по своим акустическим характеристикам сопоставимы с американскими субмаринами проекта Improved Los Angeles. "У китайцев как минимум 70 лодок, и они продолжают их строить, - заявил заместитель начальника штаба ВМС США по вопросам интеграции сил и средств вице-адмирал Джозеф Маллой (Joseph Mulloy), выступая 25 февраля в подкомитете палаты представителей по военно-морской мощи и экспедиционным силам.- Мы вернулись к вопросу о соотношении количества и качества, но ведь и русские тоже строят…и они строят намного более совершенные в техническом плане подводные лодки".

После периода затишья 1990-х годов угроза со стороны подводного флота, с которой сталкиваются ВМС США, постоянно нарастает; но главной проблемой является то, что возможности противолодочной обороны американского флота существенно ослабли, а ударных подводных лодок стало значительно меньше. В составе ВМС США имеется примерно 52 ударные субмарины при потребности 48 лодок, но к 2029 году их останется 41. Военно-морское командование признает, что 48 лодок это слишком мало, и в настоящее время изучает возможности по увеличению этой цифры. Однако у ВМС мало возможностей для количественного увеличения подводного флота. "В конце 20-х - начале 30-х годов мы достигнем минимума в количестве 40-41 лодка, и только потом начнем выбираться из этой ямы, - заявил 8 июля в CSIS контр-адмирал Майкл Джебели (Michael Jabaley), возглавляющий в ВМС программу строительства подводных лодок. - В данный момент мы не в состоянии решить эту проблему. Это результат решений, принятых много лет назад".

Но поскольку Россия и Китай наращивают активность своих подводных сил, ВМС ощущает острую потребность усовершенствовать свою систему противолодочной обороны. "Пока Китай и Россия довольствуются своей ролью региональных держав, но хотя подводные силы у них слабее и малочисленнее, они могут серьезно осложнить оперативные планы ВМС США. Дело в том, что мы глобальная держава, и нашу основу составляют силы передового базирования, размещенные в 19 морских регионах мира, где у нас есть четко обозначенные национальные интересы, - сказал Хендрикс. - Все, что надо сделать России и Китаю, это направить несколько своих подлодок в те воды, где действуют наши корабли разных типов, начиная с кораблей прибрежной зоны и кончая суперавианосцами. И мы это сразу заметим".

Проблема не только в недостаточном финансировании работ по противолодочной обороне. Налицо явное снижение уровня боевой подготовки. "Мы прилагаем недостаточно усилий к тому, чтобы наши противолодочные силы были на высоте. На авианосцах больше нет S-3 Viking (палубный противолодочный самолет), а экипажи вертолетов с опускаемыми гидролокаторами на учениях последних лет недостаточно оттачивают свои навыки, из-за чего командиры ударных групп не могут сказать, что в спорных водах они чувствуют себя в безопасности, - сказал Хендрикс. - Кроме того, экипажи наших надводных кораблей с носовыми гидролокаторами и пассивными кормовыми гидроакустическими станциями также подготовлены недостаточно, особенно к борьбе с опасными целями, такими как современные атомные подводные лодки и лучшие дизельные субмарины, и они не всегда знают, что им надо делать".

Но от недостаточного уровня подготовки страдают не только ударные авианосные группы и надводные корабли, но и морская патрульная авиация, базирующаяся на берегу и ведущая охоту за субмаринами. У экипажей этих самолетов недостаточно опыта для успешного противодействия растущей угрозе со стороны подводного флота. "Летчики морской патрульной авиации мало летают на своих новых противолодочных самолетах P-8 Poseidon, и поэтому не могут быть уверены в своих навыках при ведении масштабной противолодочной борьбы, - сказал Хендрикс. - Нам нужны крупные учения по противолодочной обороне против малошумных лодок, и нам нужно много таких учений".

Итак, хотя российский флот возрождается и снова демонстрирует признаки жизни, ему очень далеко до своего советского предшественника из эпохи холодной войны. У НОАК есть крупные подводные силы, но ее лодки технически несовершенны, и Китаю предстоит еще многое сделать, прежде чем он войдет в высшую военно-морскую лигу и сможет составить конкуренцию США и России. Проблема для США и НАТО состоит скорее не в возрождении российской флота (и не в усилении китайского), а в отсутствии у Запада современных средств противолодочной борьбы. "Из-за сокращения ассигнований на противолодочную оборону возникли большие проблемы, которых могло не быть", - говорит Кофман.

Дейв Маджумдар - редактор The National Interest, освещающий военные вопросы.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)