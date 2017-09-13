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Пентагон: США не откажутся ни от одного компонента ядерной триады

15.09.2017 ТАСС 195 0
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Джеймс Мэттис
Генерал Джеймс Мэттис.
Источник: Alex Wong / Getty Images

Джеймс Мэттис готовит доклад о современности и надежности средств ядерного сдерживания Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Стратегия сдерживания, реализуемая Соединенными Штатами, будет и дальше опираться на все три компонента национальной ядерной триады - межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) шахтного базирования, стратегические бомбардировщики и подводные ракетоносцы. Об этом заявил в среду журналистам на авиабазе Майно (штат Северная Дакота) глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Я сейчас рассматриваю эти вопросы и понял, что не смогу решить проблемы, связанные с реализацией стратегии сдерживания, без триады, - отметил он. - Я убежден в том, что все компоненты триады должны быть сохранены".

27 января президент Дональд Трамп поручил Мэттису провести оценку ядерного потенциала страны. Перед главой Пентагона была поставлена задача определить, насколько современны и надежны средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов, способны ли они противостоять угрозам XXI века и вселять уверенность в союзников. 18 апреля Мэттис распорядился начать процесс проведения соответствующей оценки. Последний подобный доклад был подготовлен еще во время первого президентского срока Барака Обамы в 2010 году.

Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса США, общие затраты на модернизацию МБР, стратегических подлодок и бомбардировщиков могут составить к 2026 году примерно $400 млрд.

"Я очень критически подхожу к каждому компоненту ядерной триады, - указал Мэттис. - Мы можем на чем-то сэкономить в рамках программы модернизации триады". "Мы рассматриваем, какое количество [носителей и боеголовок] необходимо для сохранения наших возможностей по сдерживанию", - добавил министр. Ожидается, что свой отчет он представит Трампу в начале следующего года. Мэттис отказался назвать точные сроки.

Как ранее заявлял Пентагон, США, следуя ограничениям, установленным российско-американским Договором по СНВ, планируют иметь следующую структуру ядерной триады: до 420 МБР, 14 субмарин, оснащенных до 240 БР, и до 60 тяжелых бомбардировщиков, способных нести ядерные заряды.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит

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