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Ракетный комплекс "Искандер-М" получил новые типы ракет

15.09.2017 ТАСС 797 0
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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Очередной бригадный комплект комплекса Минобороны получит этой осенью

КОЛОМНА, 14 сентября. /ТАСС/. Новые типы ракет созданы для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Об этом журналистам в четверг сообщил генеральный конструктор НПК "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) Валерий Кашин.

"Мы продолжаем дальнейшую опытно-конструкторскую работу по созданию новых ракет для комплекса "Искандер-М". Он постоянно развивается. Еще несколько типов ракет создано, внешне они не отличаются, но внутри - кардинально. Сейчас у него, мягко говоря, семь типов ракет, а, может, и больше", - сказал Кашин, которому в четверг исполнилось 70 лет.

Он пояснил, что для самого комплекса дорабатывается программное обеспечение, потому что технические средства должны "узнавать новые ракеты и должны с ними работать".

Кашин отметил, что создание новых типов ракет не противоречит договору о РСМД.

В 2015 году генконструктор КБМ сообщил ТАСС, что "Искандер-М" может быть оснащен пятью типами аэробаллистических ракет и одной крылатой.

По словам Кашина, Минобороны РФ осенью получит очередной бригадный комплект комплекса "Искандер-М".

"Мы не сомневаемся, что мы осенью сдадим десятую бригаду по тому контракту, который был подписан в 2011 году. Как вы знаете, на "Армии-2017" было подписано дополнение к этому контракту на еще два бригадных комплекта", - сказал Кашин.

По его словам, работа по этому дополнению пока не началась, так как сейчас первостепенная задача - сдать осенью очередной бригадный комплект.

Говоря о модернизации комплекса, Кашин напомнил, что предприятием подготовлены предложения, которые находятся на рассмотрении Минобороны России. "Сейчас эти предложения проходят стадию оформления и утверждения, и, в целом, они поддержаны", - уточнил генконструктор КБМ.

"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км таких целей, как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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Искандер
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Минoбороны РФ
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АРМИ-20XX
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