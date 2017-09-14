Индийская подлодка "Синдурадж" прибыла в Северодвинск на ремонт



Судно Rolldock Storm.

Источник: © Пресс-служба АО "Центр судоремонта "Звездочка" Судно Rolldock Storm.Источник: © Пресс-служба АО "Центр судоремонта "Звездочка"

Субмарину будут ремонтировать более двух лет

АРХАНГЕЛЬСК, 14 сентября. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка "Синдурадж" (проект 877 ЭКМ, класс "Kilo") прибыла в Центр судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на борту судна Rolldock Storm. Об этом сообщили в пресс-службе "Звездочки".

"Транспортировка субмарины началась 4 августа. Маршрут пролегал вокруг южной оконечности Африки через Атлантику, Северное, Баренцево и Белое моря. Днем 14 сентября судно-док вошло в порт Северодвинска. В ближайшие дни состоится разгрузка транспортного дока, после завершения пограничного и таможенного осмотра, первоочередных работ по приему заказа подлодка будет поднята из воды и поставлена в док-камеру", - сообщили на верфи.

Северодвинским корабелам в течение двух с небольшим лет предстоит выполнить второй средний ремонт индийской субмарины с продлением срока службы. "Синдурадж" станет седьмой подлодкой класса "Kilo" Военно-морских сил Индии, которая пройдет ремонт на верфи "Звездочки".

Подлодка "Синдурадж" была заложена на верфи нижегородского завода "Красное Сормово" в 1985 году по заказу правительства Индии. В 1987 году субмарина вошла в состав Военно-морских сил Индии. В 1999-2001 годах "Адмиралтейские верфи" выполнили средний ремонт этой подлодки.