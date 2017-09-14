Артиллеристы и танкисты ЦВО учились слаженно вести наступление на учениях под Оренбургом



Военные учения артиллеристов и танкистов ЦВО под Оренбургом.

Источник: ЦВО Военные учения артиллеристов и танкистов ЦВО под Оренбургом.Источник: ЦВО

На Тоцком полигоне в Оренбургской области артиллерийские и танковые подразделения Центрального военного округа отработали совместные действия в ходе наступления на превосходящие силы противника.

По замыслу учения, усиленный танковый батальон провел наступление на мотострелков противника с фланга и обеспечил их разгром. В этом танкистам помогли артиллерийские подразделения, которые ввели противника в заблуждение: основные свои силы они сосредоточили на ведение огня с рассеиванием снарядов по флангам.

В учении были задействованы около 2 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», беспилотники и ударные вертолеты.