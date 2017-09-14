"Известия": российские Воздушно-космические силы до конца года получат первые штурмовики Су-25СМ3



Модернизированный Су-25СМ3 ВВС России. Кубинка, 22.03.2012 (с) Евгений Волков/russianplanes.net. Модернизированный Су-25СМ3 ВВС России. Кубинка, 22.03.2012 (с) Евгений Волков/russianplanes.net.

ЦАМТО, 14 сентября. До конца нынешнего года Воздушно-космические силы России пополнятся новейшими штурмовиками Су-25СМ3. Машины способны поражать цели на поле боя днем и ночью в любую погоду. Также благодаря комплексу бортовой защиты штурмовики практически неуязвимы для средств ПВО, пишут "Известия".

Как отмечает газета, за свои уникальные характеристики СМ3 уже получил у военных летчиков прозвище "Суперграч". Поставка штурмовиков должна была начаться еще в прошлом году, но сроки были сдвинуты. Разработчикам потребовалось дополнительное время на доводку уникальной оптико-электронной системы СОЛТ-25.

По мнению экспертов, Су-25СМ3 – это дешевая, но очень эффективная боевая машина. Она пригодится ВКС России как в локальных конфликтах, так и в ходе полномасштабных боевых действий против высокотехнологичного противника, отмечает газета.

Как рассказали "Известиям" в Главном штабе ВКС, до конца нынешнего года в войска должно поступить более десяти новых машин. "Суперграчи" пополнят авиационные парки Южного военного округа и 4-го Центра подготовки авиационного персонала ВКС РФ. А уже в следующем году новейшие штурмовики поступят части штурмовой авиации в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

По данным "Известий", после того, как строевые пилоты освоят Су-25СМ3, будет сформирована специальная авиационная группа. Она будет направлена для выполнения боевых задач в Сирии.

Газета отмечает, что новая машина – это глубокая модернизация Су-25 "Грач". "Грачи" были приняты на вооружение в начале 1980-х годов. За свой тридцатилетний срок службы Су-25 успели повоевать в Афганистане, Чечне, а сейчас активно применяются ВКС РФ в Сирии.

Обновленный СМ3 получил новейшую оптико-электронную систему СОЛТ-25 и уникальный комплекс самозащиты. В состав СОЛТ, помимо телевизионного канала, входят тепловизор и лазерный дальномер. "Суперграч" оснащен комплексом бортовой самозащиты "Витебск".

В настоящее время в составе ВКС России есть четыре штурмовых авиационных полка и несколько отдельных эскадрилий, пишут "Известия".