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Теплоход "Капитан Данилкин" вывез с острова Котельный металлолом, собранный экологическим взводом Северного флота

15.09.2017 ЦАМТО 330 0
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Сбор металлолома
Сбор металлолома на острове Врангеля.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 14 сентября. Теплоход "Капитан Данилкин", который был зафрахтован у Мурманского морского пароходства в интересах Северного флота, начал морской переход с острова Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в порт Мурманск.

На борту судна находятся 83 двадцатитонных транспортных контейнера, в которых экологический взвод Северного флота уложил спрессованную бочкотару и другой металлолом, собранный на арктическом острове. Общий вес загруженного металлолома составил более 1000 тонн. Он будет доставлен на материк для утилизации.

С Котельного также была погружена техника, неизрасходованные горюче-смазочные материалы в таре, которые использовались в ходе работы экологического взвода Северного флота на острове.

В начале сентября теплоход "Капитан Данилкин" доставил на остров Котельный продовольствие, вещи и строительные материалы в рамках навигационного завоза зимовочных запасов в подразделения и части Северного флота, дислоцированные в труднодоступных районах Крайнего Севера, сообщает пресс-служба СФ.
14.09.2017
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Проекты
Арктика
СФ

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