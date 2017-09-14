Главком ВМФ России заслушал руководителей профильных управлений по вопросам строительства патрульных кораблей



Выведенный из эллинга на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" головной строящийся для ВМФ России патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161) и практически законченный постройкой шестой по счету малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" (заводской номер 636) (на плаву). Зеленодольск, 23.06.2017.

Источник: Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive Выведенный из эллинга на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" головной строящийся для ВМФ России патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161) и практически законченный постройкой шестой по счету малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" (заводской номер 636) (на плаву). Зеленодольск, 23.06.2017.Источник: Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

ЦАМТО, 14 сентября. На рабочем совещании, которое прошло 13 сентября в Адмиралтействе (Санкт-Петербург), главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев заслушал доклады начальников профильных управлений главкомата по вопросам надводного кораблестроения для ВМФ России.

В частности, обсуждались вопросы военно-научного и военно-технического сопровождения строительства заложенных и находящихся в постройке боевых кораблей принципиально нового класса и предназначении – патрульных кораблей проектов 22160 и 23350.

Серия патрульных кораблей проекта 22160 строится для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе. На данный момент законтрактовано 6 патрульных кораблей этого проекта.

В свою очередь, на Санкт-Петербургском судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" в постройке находится первый многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23350 "Иван Папанин" – один из двух уже законтрактованных кораблей. Его готовность составляет 15%, что полностью соответствует графику строительства. Корабль строится на открытом стапеле и в настоящее время идет формирование его корпуса.

На совещании было отмечено, что вопросы строительства патрульных кораблей находятся постоянно в поле зрения Главного командования ВМФ, и выражена уверенность в том, что все технические требования ВМФ к кораблям этого класса будут реализованы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.