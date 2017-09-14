Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Главком ВМФ России заслушал руководителей профильных управлений по вопросам строительства патрульных кораблей

15.09.2017 ЦАМТО 556 0
0
Понравилась новость?
 0
Вышний Волочек
Выведенный из эллинга на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" головной строящийся для ВМФ России патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161) и практически законченный постройкой шестой по счету малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" (заводской номер 636) (на плаву). Зеленодольск, 23.06.2017.
Источник: Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

ЦАМТО, 14 сентября. На рабочем совещании, которое прошло 13 сентября в Адмиралтействе (Санкт-Петербург), главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев заслушал доклады начальников профильных управлений главкомата по вопросам надводного кораблестроения для ВМФ России.

В частности, обсуждались вопросы военно-научного и военно-технического сопровождения строительства заложенных и находящихся в постройке боевых кораблей принципиально нового класса и предназначении – патрульных кораблей проектов 22160 и 23350.

Серия патрульных кораблей проекта 22160 строится для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе. На данный момент законтрактовано 6 патрульных кораблей этого проекта.

В свою очередь, на Санкт-Петербургском судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" в постройке находится первый многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23350 "Иван Папанин" – один из двух уже законтрактованных кораблей. Его готовность составляет 15%, что полностью соответствует графику строительства. Корабль строится на открытом стапеле и в настоящее время идет формирование его корпуса.

На совещании было отмечено, что вопросы строительства патрульных кораблей находятся постоянно в поле зрения Главного командования ВМФ, и выражена уверенность в том, что все технические требования ВМФ к кораблям этого класса будут реализованы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
23550

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 01:44
  • 6
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 15.09 23:13
  • 2
К 2020 году РВСН полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации
  • 15.09 23:08
  • 14
Пиррова победа гособоронзаказа: проблему эффективности предприятий ОПК игнорировать больше нельзя
  • 15.09 22:00
  • 20
ИЭМЗ «Купол» осваивает выпуск модульного варианта ЗРК «Тор»
  • 15.09 21:36
  • 11
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 15.09 21:14
  • 23
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 15.09 21:13
  • 1
“Напуганные” учением “Запад-2017” канзасские ковбои на “Абрамсах” прибыли в Польшу
  • 15.09 21:08
  • 4
Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок начались на Северном флоте
  • 15.09 21:01
  • 25
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 15.09 20:57
  • 81
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 15.09 20:33
  • 5363
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.09 19:59
  • 1
В Минобороны РФ уверены в восстановлении прежних отношений с НАТО в ближайшие два года
  • 15.09 19:53
  • 117
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы
  • 15.09 19:16
  • 1045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.09 18:28
  • 114
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
другие обсуждаемые темы