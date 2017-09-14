Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Силы ПВО сбили более 60 ракет "противника" на учениях в Крыму

15.09.2017 ТАСС 327 0
0
Понравилась новость?
 +1
ПВО РФ
ПВО РФ.
Источник: Виталий Невар/ТАСС

Для отражения условной атаки были приведены в полную боевую готовность авиационные части и береговые соединения обороны ЧФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО Черноморского флота (ЧФ) и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) уничтожили более 60 ракет условного противника в ходе учений в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В ходе тренировки средства противовоздушной обороны Черноморского флота своевременно обнаружили более 60 ракетных пусков условного противника. Для отражения условного ракетного удара в полную боевую готовность были приведены авиационные части и береговые соединения противоракетной обороны ЧФ и объединения ВВС и ПВО ЮВО", - говорится в сообщении.

Истребители Миг-29 и Су-30СМ авиачастей Черноморского флота и армии ВВС и ПВО, дислоцированных на территории Крыма, были подняты в воздух для уничтожения воздушных целей. В отражении ракетного удара также были задействованы корабельные средства ПВО Черноморского флота, уточнили в округе.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-29
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 01:44
  • 6
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 15.09 23:13
  • 2
К 2020 году РВСН полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации
  • 15.09 23:08
  • 14
Пиррова победа гособоронзаказа: проблему эффективности предприятий ОПК игнорировать больше нельзя
  • 15.09 22:00
  • 20
ИЭМЗ «Купол» осваивает выпуск модульного варианта ЗРК «Тор»
  • 15.09 21:36
  • 11
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 15.09 21:14
  • 23
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 15.09 21:13
  • 1
“Напуганные” учением “Запад-2017” канзасские ковбои на “Абрамсах” прибыли в Польшу
  • 15.09 21:08
  • 4
Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок начались на Северном флоте
  • 15.09 21:01
  • 25
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 15.09 20:57
  • 81
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 15.09 20:33
  • 5363
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.09 19:59
  • 1
В Минобороны РФ уверены в восстановлении прежних отношений с НАТО в ближайшие два года
  • 15.09 19:53
  • 117
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы
  • 15.09 19:16
  • 1045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.09 18:28
  • 114
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
другие обсуждаемые темы