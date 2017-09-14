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В рамках учений "Запад-2017" подняты три соединения ВДВ

15.09.2017 РИА Новости 197 0
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Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017
Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017.
Источник: © Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Парашютно-десантные и десантно-штурмовые подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск, поднятых по тревоге в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017", завершают подготовку техники в воинских частях и готовятся к выводу подразделений в районы сосредоточения для последующего выхода на аэродромы", - говорится в сообщении.

После получения оружия и вывода техники из парков военные начали выход в районы сосредоточения для охраны периметра, где будет организована подготовка техники и личного состава к предстоящему маршу на аэродромы для погрузки. Военнослужащие экипируются и дополучают необходимые комплекты всесезонного обмундирования и экипировку, продовольствие и медикаменты. Также ведется подготовки личного состава к практическому десантированию.

Отмечается, что в районах сосредоточения и близ аэродромов десантники разворачивают полевые узлы связи, пункты управления и готовят специальную технику для выхода на аэродромы.

"Предварительно известно, что подразделения ВДВ имеют задачу выдвинуться в районы сосредоточения и быть в готовности к оперативному применению. Основная задача - разрешить учебную ситуацию антитеррористического характера силовым способом", - добавляется в релизе.

Сообщается, что командиры и штабы соединений при уточнении задач и выдачи распоряжений подчиненным будут использовать современные автоматизированные средства управления и связи.
14.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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