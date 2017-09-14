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"Петр Великий" и "Адмирал Ушаков" вышли из-под удара противника на учениях Севфлота

15.09.2017 ТАСС 327 0
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Атомный крейсер "Петр Великий"
Атомный крейсер "Петр Великий".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Экипажи кораблей провели тренировку по противодиверсионной обороне

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", эсминец "Адмирал Ушаков", а также малые ракетные и противолодочные корабли вышли из под удара условного противника в рамках начавшихся в четверг учений Северного флота. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота, поступившем в ТАСС.

"С целью вывода из-под удара условного противника главную базу Северного флота покинули тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков". Из Полярного вышли малые ракетные корабли "Рассвет" и "Айсберг", а также малые противолодочные корабли "Снежногорск", "Брест" и "Юнга", - отмечается в пресс-релизе.

Корабли прошли по протраленному в Кольском заливе фарватеру за минно-тральными группами Кольской флотилии и вышли в районы рассредоточения в Баренцевом море. Затем экипажи кораблей провели тренировку по противодиверсионной обороне.

В ходе этого эпизода учений была применена аэрозольная маскировка военных объектов, расположенных в бухтах Кольского залива. "В главной базе Северного флота Североморске дымопуск осуществлялся с территории военных городков соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей Северного флота. При этом были строго учтены погодные условия, скорость и направление ветра. Таким образом, гражданские объекты не подверглись воздействию дымов и небо над самим городом Североморском оставалось чистым", - сказали в пресс-службе, заверив, что смеси не опасны для человека в примененных концентрациях.

Как уточнили на Северном флота, вывод надводных сил из-под удара условного противника - первый практический элемент начавшихся маневров. Всего в них примут участие более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодки, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. Также в розыгрыше различных эпизодов учений будут задействованы более 5 тыс. военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Адмирал Ушаков
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
СФ

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