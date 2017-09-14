На территории России и Белоруссии начались учения "Запад-2017"



Военные учения Запад-2017.

Источник: Виктор Толочко/РИА Новости Военные учения Запад-2017.Источник: Виктор Толочко/РИА Новости

В них принимают участие до 12,7 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии начались в четверг на территории двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Руководителям органов военного управления, командирам привлекаемых к учению объединений, соединений и воинских частей были вручены пакеты с директивными указаниями генеральных штабов вооруженных сил Союзного государства на выполнение учебно-боевых задач", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

В учениях принимают участие до 12,7 тыс. военнослужащих (от Белоруссии - около 7,2 тыс. человек, от России - около 5,5 тыс. военных).

Отработка тактических эпизодов с боевыми стрельбами, применением сил и средств авиации и войск ПВО пройдет на трех полигонах на территории России (Лужский, Струги Красные и Правдинский), а также на шести белорусских полигонах (Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский) и на участке местности Дретунь.

Учения "Запад-2017" проходят под руководством начальников генштабов вооруженных сил двух государств и являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и РФ. Как подчеркивают в Минобороны, они носят сугубо оборонительный характер и не направлены против каких-либо государств или групп стран.

"Основными целями учения являются - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов", - отмечают в Минобороны РФ.