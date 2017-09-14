Первую танковую армию подняли по тревоге в рамках учений "Запад-2017"
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Танковая дивизия. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Подразделения Первой танковой армии подняты по тревоге в рамках совместных российско-белорусских учений "Запад-2017", сообщила пресс-служба ЗВО.
"По замыслу учения была получена оперативная информация об обнаружении на территории одного из районов Союзного государства незаконного вооруженного формирования (НВФ). Командованием ЗВО было принято решение о подъеме по тревоге личного состава отдельной танковой бригады 1-ой гвардейской танковой армии, дислоцированной в Подмосковье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что личный состав соединения со штатным вооружением и техникой совершил марш на железнодорожную станцию, после чего воинским эшелоном в течение суток будет переброшен в район проведения учений на территорию Белоруссии.
Согласно сообщению, российские танкисты совместно с белорусскими коллегами отработают вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения войск, современные подходы боевого применения подразделений при ведении борьбы с НВФ и диверсантами противника.
Добавляется, что учения будут проводиться в два этапа в период с 14 по 20 сентября на территории двух стран под общим руководством начальников генштабов ВС РФ и Белоруссии.
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14.09.2017
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