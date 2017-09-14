Боевые корабли Черноморского флота провели учебные стрельбы
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Сторожевой корабль Адмирал Григорович у побережья Черного моря. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Боевые корабли Черноморского флота провели стрельбы по морским и воздушным учебным целям, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
"Сегодня в соответствие с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота, которые проводятся в рамках подготовки к итоговым контрольным занятиям, боевые корабли выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы", - сказал он.
Трухачев отметил, что фрегат "Адмирал Григорович" отработал взаимодействие с летчиками. В ходе совместных тренировок вертолёты Ка-27 выполнили порядка десяти взлетов и посадок на борт корабля. Новейший фрегат огнем корабельной артиллерии поразил воздушные и морские мишени, а также уничтожил "плавающую мину".
Трухачев добавил, экипажи малого противолодочного корабля "Муромец" и ракетного катера Р-239 выполнили артиллерийскую стрельбу по морскому корабельному щиту, имитирующему морскую цель, а затем "Муромец" выполнил пуски зенитных ракет комплекса "Оса" по воздушной цели.
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14.09.2017
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