На учениях в Астраханской области зенитчики проведут ночные стрельбы
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Учения в ЦВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около тысячи зенитчиков ЦВО проведут стрельбы в ночь на 15 сентября на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщила пресс-служба ЦВО.
"Около 1 тысячи зенитчиков Центрального военного округа (ЦВО) в ночь на 15 сентября проведут на полигоне Капустин Яр в Астраханской области тактическое учение по прикрытию войск от ночного воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные выполнят боевые стрельбы управляемыми снарядами из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" и "Тор-М1", из зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска" и зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника.
Добавляется, что учение носит плановый характер.
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14.09.2017
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