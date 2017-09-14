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На учениях в Астраханской области зенитчики проведут ночные стрельбы

15.09.2017 РИА Новости 243 0
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Учения в ЦВО. Архивное фото
Учения в ЦВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около тысячи зенитчиков ЦВО проведут стрельбы в ночь на 15 сентября на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщила пресс-служба ЦВО.

"Около 1 тысячи зенитчиков Центрального военного округа (ЦВО) в ночь на 15 сентября проведут на полигоне Капустин Яр в Астраханской области тактическое учение по прикрытию войск от ночного воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные выполнят боевые стрельбы управляемыми снарядами из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" и "Тор-М1", из зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска" и зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника.

Добавляется, что учение носит плановый характер.
14.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
Бук-М2
Стрела-10
Тор-М1
Тунгуска
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
Военные учения

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