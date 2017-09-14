На учениях в Астраханской области зенитчики проведут ночные стрельбы



Учения в ЦВО. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Учения в ЦВО. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около тысячи зенитчиков ЦВО проведут стрельбы в ночь на 15 сентября на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщила пресс-служба ЦВО.

"Около 1 тысячи зенитчиков Центрального военного округа (ЦВО) в ночь на 15 сентября проведут на полигоне Капустин Яр в Астраханской области тактическое учение по прикрытию войск от ночного воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные выполнят боевые стрельбы управляемыми снарядами из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" и "Тор-М1", из зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска" и зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника.

Добавляется, что учение носит плановый характер.