Двигатели АО КБХА обеспечили успешные пуски космических ракет
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Во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-06" на космодроме Байконур. 13 сентября.
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС
В течение недели двигатели разработки АО КБХА обеспечили два успешных пуска космических ракет-носителей. 11 сентября с Байконура состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М». А уже в ночь с 12 на 13 сентября с этого же космодрома стартовала очередная ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-06».
Ракетные двигатели разработки АО КБХА и производства Воронежского механического завода в составе второй и третьей ступеней ракеты «Протон-М» обеспечили вывод в космическое пространство телекоммуникационного спутника Amazonas-5, изготовленного по заказу испанской компании «Hispasat» и предназначенного для оказания услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.
13 сентября ракетный двигатель РД-0110 разработки АО КБХА и производства Воронежского механического завода в составе третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» обеспечил успешный вывод в космическое пространство пилотируемого корабля «Союз МС-06» с очередным экипажем Международной космической станции. В его составе командир корабля – российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. На МКС прибывшему экипажу предстоит провести почти полгода и осуществить десятки научных экспериментов.
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14.09.2017
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