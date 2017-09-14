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Двигатели АО КБХА обеспечили успешные пуски космических ракет

14.09.2017 АО "Конструкторское бюро химавтоматики" 171 0
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Во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-06" на космодроме Байконур. 13 сентября
Во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-06" на космодроме Байконур. 13 сентября.
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

В течение недели двигатели разработки АО КБХА обеспечили два успешных пуска космических ракет-носителей. 11 сентября с Байконура состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М». А уже в ночь с 12 на 13 сентября с этого же космодрома стартовала очередная ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-06».


Ракетные двигатели разработки АО КБХА и производства Воронежского механического завода в составе второй и третьей ступеней ракеты «Протон-М» обеспечили вывод в космическое пространство телекоммуникационного спутника Amazonas-5, изготовленного по заказу испанской компании «Hispasat» и предназначенного для оказания услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.


13 сентября ракетный двигатель РД-0110 разработки АО КБХА и производства Воронежского механического завода в составе третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» обеспечил успешный вывод в космическое пространство пилотируемого корабля «Союз МС-06» с очередным экипажем Международной космической станции. В его составе командир корабля – российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. На МКС прибывшему экипажу предстоит провести почти полгода и осуществить десятки научных экспериментов.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Конструкторское бюро химавтоматики"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Испания
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
NASA
ВМЗ
КБХА
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН

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