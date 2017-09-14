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Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ обучили в Сирии около 600 саперов

15.09.2017 ТАСС 173 0
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Источник: © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС

Обученные российскими специалистами саперы Сирии подключатся к разминированию Дэйр-эз-Зора

ХОМС /Сирия/, 13 сентября. /ТАСС/. Около 600 сирийских саперов подготовили специалисты Международного противоминного центра ВС РФ в его филиале в Хомсе. Об этом в среду сообщил начальник Центра разминирования Сирийской Арабской Республики - филиала Международного противоминного центра ВС РФ Анатолий Морозов.

Морозов добавил, что подготовленные российскими специалистами саперы примут участие в разминировании Деэр-эз-Зора, куда в начале текущей недели были направлены российские специалисты. "Мы на базе центра готовим непосредственно саперов для сирийских Вооруженных сил, которые в том числе будут принимать участие в разминировании Дэйр-эз-Зора. Мы совместно с нашими сирийскими коллегами прилагаем все усилия для скорейшего выполнения задач по очистке территории Сирии от взрывоопасных предметов", - сказал Морозов.

Он рассказал, что центр был создан в феврале 2017 года в Алеппо, но в апреле этого года был передислоцирован в провинцию Хомс.

"За период с февраля по август 2017 года в центре было подготовлено около 600 военнослужащих. Навыки, приобретенные военнослужащими в ходе занятий, позволяют им самостоятельно выполнять задачи по разминированию местности", - сказал Морозов.

По его словам, центр располагает всеми необходимыми для обучения средствами, а занятия проводят его наиболее квалифицированные специалисты. "Курс обучения с проведением практических занятий длится полтора месяца. Одновременно в центре может обучаться до 100 человек", - добавил Морозов.

По его словам, при подготовке сирийских саперов российскими специалистами учитывается специфика взрывоопасных предметов, использующихся боевиками на территории Сирии, в частности самодельных взрывных устройств.

Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ уже успешно провели гуманитарное разминирование Пальмиры и Алеппо. Российские военные обезвредили более 62 тыс. взрывоопасных предметов и разминировали около 5300 га территории.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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