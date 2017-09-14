Военный эксперт: история с F-35 в Бельгии показала, что у США нет союзников
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Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Источник: © AP Photo / Rick Bowmer
Франция отказалась заявлять истребители Rafale на бельгийский тендер по закупке боевых самолетов, которые должны заменить стоящие на вооружении бельгийской армии F-16, сообщает французское издание Challenges. Причина в том, что условия закупки были "заточены" под американские машины F-35.
Как сообщается, параллельно Франция пытается заключить межправительственную сделку, по которой Бельгия закупит истребители Rafale без тендера.
В интервью Sputnik France эксперт Института прогнозирования и безопасности в Европе и Женевского Центра политики безопасности Александр Вотравер отметил, что "многие страны, сделавшие десять лет назад ставку на F-35, не в состоянии заплатить: они отдают себе отчет в том, что у них нет финансовой базы, нет средств для покупки этого самолета".
Причина, по его словам, в том, что "стоимость F-35 не должна была превышать 30 млн долларов. В настоящий момент цены значительно выше: от 150 до 160 млн долларов".
Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США сделают все возможное, чтобы вынудить Бельгию закупить американские истребители.
"Вся эта история свидетельствует об одном: у Соединенных Штатов нет союзников, а есть заложники. Заложники ситуации, экономической зависимости, политической зависимости и военной зависимости. Поэтому никуда не денутся: купят они этот F-35… Когда собирается НАТО, то ставятся задачи не путем голосования, а задачи ставит Вашингтон… Поэтому США найдут способ. У Соединенных Штатов ситуация такая, что сейчас, когда их лидерство дрогнуло, они обязаны сделать все, чтобы доказать, что уж во всяком случае на пространстве НАТО они остаются лидером. Поэтому они будут давить. Особенно с учетом того, что в самих США по поводу этого проекта разгорается скандал, поскольку деньги на него были потрачены колоссальные", - сказал Александр Жилин.
По его словам, американской стороне необходимо обеспечить сбыт истребителей для оправдания уже затраченных на этот проект средств.
"Этот самолет был запущен как коммерческий проект по "распилу бюджета". Об этом говорят уже открыто, скандал в Пентагоне нарастает, деньги разворовали. Самолет как боевая единица не имеет никакой ценности - это абсолютно сырая машина, которую они откровенно "впаривают" партнерам, любыми способами заставляя их покупать. При этом цена самолета почти в пять раз дороже, чем он должен стоить на самом деле", - считает Александр Жилин.
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13.09.2017
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Юрий из Ред Алерт2
59
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№2
14.09.2017 09:20
Спутник это канал ура-патриотической пропаганды, Жилин дешевый пропагандист.
Никого США не заставляет покупать, у США нету никаких заложников.
Канада отказалсь от закупки Ф-35.
Афганистан, Ирак, Турция, покупают российское вооружения, иногда сами американцы выдают кредиты на это.
Ф-35 не "распил бюджета", это три разных самолета в одной программе поэтому есть сложности в разработке.
Лидерство США дрогнуло)) о да, поэтому они запускаю Томагавки где хотят.
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Враг
8125
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№3
14.09.2017 15:30
Цитата, q
Причина, по его словам, в том, что "стоимость F-35 не должна была превышать 30 млн долларов. В настоящий момент цены значительно выше: от 150 до 160 млн долларов".Эксперт нагло врёт. Впрочем, как всегда. Они уже меньше 100 млн. стоят и будут ещё дешеветь и дешеветь с увеличение серийности и отработки технологии их производства. Цены на них могут упасть до менее $70 млн. за штуку в итоге (Су-57 стоит под сотню при этом). 150-160 млн. может стоить не только сам самолёт, но и в придачу ещё очень много всего к нему, начиная с обслуживания, запчастей, обучения лётного и технического персонала, боеприпасов и т.д.
Цитата, q
Поэтому никуда не денутся: купят они этот F-35Опять бредит "эксперт". Много кто не покупает F-35 или ещё какие-то американские истребители. Полно примеров закупки "Грипенов", "Тайфунов", "Рафалей". F-35 выбирают потому, что он лучше (круче электроника, малозаметность) - вот и всё.
Цитата, q
Об этом говорят уже открыто, скандал в Пентагоне нарастает, деньги разворовали.Уже? Да об этом говорят много лет как! А уже этот скандал глохнет и сходит на нет. С добрым утром, товарищ "эксперт".
Очередная пропагандистская статья ничего нового, интересного не несущая.
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