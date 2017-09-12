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Россия готова обсуждать с США продление договора по СНВ, заявили в МИД

14.09.2017 РИА Новости 306 0
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Михаил Ульянов
Михаил Ульянов.
Источник: ПИР-Центр 9

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. РФ готова обсуждать с США продление договора о мерах по дальнейшему сокращению наступательных вооружений, заявил в интервью газете "Коммерсант" директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Что касается ДСНВ, то к 5 февраля 2018 года мы должны выйти на контрольные показатели по носителям и боезарядам, над этим еще предстоит серьезно работать. В принципе ДСНВ, действующий до 2021 года, предусматривает возможность пятилетнего продления. У нас решения на этот счет однозначного не принято, но мы готовы рассматривать такую возможность, по крайней мере, обсуждать ее с американцами", - заявил он.

"Однако, к нынешней ситуации применимо американское выражение "танго танцуют двое". Для начала разговора важно знать, что и Вашингтон допускает возможность пятилетнего продления. Пока этого мы не наблюдаем. Впрочем, время еще есть, поскольку договор будет оставаться в силе еще три с лишним года", - добавил Ульянов.

Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.
12.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит

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