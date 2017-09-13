Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ка-226Т успешно прошел испытания в Иране

14.09.2017 АО «Вертолеты России» 449 0
0
Понравилась новость?
 +1
Ка-226Т
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

"Вертолеты России" при поддержке иранской компании Iran Helicopter Support and Renewal Company (IHSRC) успешно провели в течение августа-сентября 2017 года на территории Ирана испытания легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, по результатам которых подтверждена возможность эксплуатации винтокрылой машины в условиях экстремально высоких температур.


Испытания проводились в рамках меморандума, подписанного АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) и компанией IHSRC на международной выставке HeliRussia в мае 2017 года, а их целью было подтверждение возможности эксплуатации вертолета при температуре окружающей среды до +50 градусов по Цельсию.


"Ряд стран Ближневосточного региона, в том числе Иран, заинтересованы в легких многоцелевых вертолетах для решения противопожарных, патрульных, эвакуационных и медицинских задач. Прошедшие испытания Ка-226Т доказали, что эта машина способна эксплуатироваться в критических температурных условиях, что, безусловно, важно для потенциальных эксплуатантов. Я надеюсь, что в ближайшее время будет достигнут ряд договоренностей по поставкам этих вертолетов", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны и способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью вертолета является модульность его конструкции – на Ка-226Т легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Вертолеты России
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.09 16:07
  • 8
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 14.09 16:00
  • 832
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.09 15:42
  • 85
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 14.09 15:30
  • 3
Военный эксперт: история с F-35 в Бельгии показала, что у США нет союзников
  • 14.09 15:19
  • 2
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 14.09 15:06
  • 4
Российские силы информационно-психологических операций в Белоруссии
  • 14.09 14:48
  • 6
Bloomberg: госбанки РФ изучают идею создания нового банка для финансирования ВПК
  • 14.09 14:36
  • 5352
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.09 14:26
  • 17
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 14.09 14:26
  • 3
Миллиард рублей неустойки за «Сатану»: Украина просит у России «мира»
  • 14.09 13:36
  • 4
Следует ли миру опасаться российских роботов? (The National Interest, США)
  • 14.09 13:31
  • 8
Россия поставит Египту порядка 50 истребителей МиГ-29
  • 14.09 13:14
  • 2
Конец эпохи "Козодоев"
  • 14.09 12:47
  • 2
Владикавказский технологический центр «Баспик» информирует о создании принципиально нового продукта, призванного совершить прорыв в сфере техники ночного видения
  • 14.09 12:42
  • 1
"Триумфу" сказали: НАТО
другие обсуждаемые темы