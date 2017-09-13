Спущена на воду девятая НАПЛ "Тип-214" для ВМС Республики Корея



Южнокорейская подводная лодка проекта KSS-II. Южнокорейская подводная лодка проекта KSS-II.

ЦАМТО, 13 сентября. На верфи Hyundai Heavy Industries (HHI) в Ульсане 7 сентября состоялась церемония спуска на воду девятой и последней 1800-тонной НАПЛ класса KSS-2 ("Тип-214"), "Син Дол-сеок" (Sin Dol Seok), предназначенной для ВМС РК.

Как сообщает агентство "Ренхап", присутствовавший на церемонии начальник штаба ВМС Республики Корея адмирал Ум Хен Сеонг (Um Hyun-seong) назвал новую НАПЛ "стратегическим кинжалом", обеспечивающим возможность высокоточного нанесения ударов по кораблям и подводным лодкам, а также наземным целям в глубине территории противника. Для этого подлодка оснащена национальной крылатой ракеты класса "море-поверхность", дальность стрельбы которой составляет 1000 км.

После спуска на воду и дооснащения оборудованием новая подлодка пройдет необходимые испытания. Принятие НАПЛ на вооружение ВМС запланировано на 2019 год.

В настоящее время на вооружении ВМС Республики Корея имеется 15 подводных лодок, включая девять 1200-тонных ДЭПЛ, построенных в рамках программы KSS-1, и шесть 1800-тонных НАПЛ класса KSS-2 ("Тип-214"). Командование ВМС намерено увеличить численность подводного флота до 18 ед. к 2019 году, а в 2020-е гг. пополнить его еще девятью 3000-тонными подлодками.

В рамках реализации первой фазы программы KSS-2 на вооружение ВМС Республики Корея были приняты три подводные лодки класса "Тип-214" ("Сон Вон-Иль" (072), "Джеонг Джи" (073) и "Ан Джанг-Джеун" (075)), построенные на предприятии Hyundai Heavy Industries в соответствии с подписанным в ноябре 2000 года с немецкой компанией Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) контрактом.

На втором этапе проекта KSS-2 ВМС Республики Корея получат еще шесть подлодок "Тип-214". В декабре 2008 года компания Howaldtswerke-Deutsche Werft (подразделение Thyssen Krupp Marine Systems) подписала с Агентством программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) контракт на поставку комплектов материалов и оборудования для их постройки. По результатам проведенного тендера Агентство DAPA выбрало подрядчиком постройки четвертой НАПЛ "Тип-214" компанию Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Она же получила заказы на постройку шестой и восьмой подлодок серии. Контракты на пятую, седьмую и девятую НАПЛ были заключены с Hyundai Heavy Industries.

Как сообщал ЦАМТО, четвертая НАПЛ, (076) "Ким Джва-чжин", без широкой огласки была передана ВМС Республики Корея в декабре 2014 года, пятая, (077) "Юн Бонг-гиль" (Yun Bong-gil), – в июне 2016 года. Шестую НАПЛ, "Ю Гван-сун" (Yu Gwan-sun), ВМС получили 10 июля 2017 года.

Подлодки класса KSS-2 предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, постановки минных заграждений, а также поражения наземных целей.

Длина НАПЛ "Тип-214" составляет 65,3 м, ширина – 6,3 м, подводное водоизмещение – 1800 тонн. Лодки изготовлены с использованием технологий малозаметности, оснащены комбинированной дизель-электрической/анаэробной (воздухонезависимой на топливных элементах) энергетической установкой, позволяющей развивать скорость до 20 узлов в подводном положении и 12 узлов – в надводном. Экипаж подлодки – 40 человек (включая 5 офицеров). НАПЛ может выполнять задачи на глубинах до 400 м в течение 2 недель. Система боевого управления ISUS-90 позволяет операторам получать различную информацию и обнаруживать до 300 целей одновременно. НАПЛ оборудована восемью 533-мм торпедными аппаратами и может применять крылатые ракеты "море-поверхность", противокорабельные ракеты "Гарпун", тяжелые торпеды "Уайт Шарк" (Baek Sang Eo) и мины.