Компания Saab разрабатывает мобильный ЗРК ближнего действия



ЗРК ближнего действия MSHORAD (Mobile Short Range Air Defence) SAAB.

Источник: SAAB ЗРК ближнего действия MSHORAD (Mobile Short Range Air Defence) SAAB.Источник: SAAB

ЦАМТО, 13 сентября. Компания Saab представила на оборонной выставке DSEi в Лондоне мобильный ЗРК ближнего действия MSHORAD (Mobile Short Range Air Defence), в состав которого войдет РЛС "Жираф 1X", система командования и боевого управления (C2) и дистанционно управляемый модуль вооружения с ПЗРК RBS-70 NG.

Как заявлено, Saab разработала систему MSHORAD в ответ на требования рынка в системе, обеспечивающей сочетание высокоэффективных средств наблюдения и оперативности противодействия угрозам.

Трехкоординатная РЛС "Жираф 1X" обеспечивает обнаружение угроз в секторе 360 град. на дальностях до 75 км, передавая данные посредством системы C2 для быстрого анализа и реагирования. Многозарядная система поражения на базе ПЗРК RBS-70 NG обеспечивает перехват целей на дальностях до 9 км и высотах до 5 км. По заявлению компании, помехоустойчивая ракета с лазерной системой наведения обеспечивает высокую вероятность поражения.

Как сообщал ЦАМТО, в прошлом году СВ США заявили о проблеме с наличием ЗРК ближнего действия в Европе и намерении устранить данный пробел, разработав систему, которая позволит обеспечить защиту маневренных ударных группировок от воздушных угроз противника в зоне боевых действий. Можно предположить, что Saab также рассчитывает получить свою долю рынка данных систем.