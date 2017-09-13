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Компания Saab разрабатывает мобильный ЗРК ближнего действия

14.09.2017 ЦАМТО 326 0
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ЗРК MSHORAD
ЗРК ближнего действия MSHORAD (Mobile Short Range Air Defence) SAAB.
Источник: SAAB

ЦАМТО, 13 сентября. Компания Saab представила на оборонной выставке DSEi в Лондоне мобильный ЗРК ближнего действия MSHORAD (Mobile Short Range Air Defence), в состав которого войдет РЛС "Жираф 1X", система командования и боевого управления (C2) и дистанционно управляемый модуль вооружения с ПЗРК RBS-70 NG.

Как заявлено, Saab разработала систему MSHORAD в ответ на требования рынка в системе, обеспечивающей сочетание высокоэффективных средств наблюдения и оперативности противодействия угрозам.

Трехкоординатная РЛС "Жираф 1X" обеспечивает обнаружение угроз в секторе 360 град. на дальностях до 75 км, передавая данные посредством системы C2 для быстрого анализа и реагирования. Многозарядная система поражения на базе ПЗРК RBS-70 NG обеспечивает перехват целей на дальностях до 9 км и высотах до 5 км. По заявлению компании, помехоустойчивая ракета с лазерной системой наведения обеспечивает высокую вероятность поражения.

Как сообщал ЦАМТО, в прошлом году СВ США заявили о проблеме с наличием ЗРК ближнего действия в Европе и намерении устранить данный пробел, разработав систему, которая позволит обеспечить защиту маневренных ударных группировок от воздушных угроз противника в зоне боевых действий. Можно предположить, что Saab также рассчитывает получить свою долю рынка данных систем.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
RBS-70
Град РСЗО
Компании
SAAB

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