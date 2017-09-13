Компания Saab разрабатывает мобильный ЗРК ближнего действия
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ЗРК ближнего действия MSHORAD (Mobile Short Range Air Defence) SAAB.
Источник: SAAB
ЦАМТО, 13 сентября. Компания Saab представила на оборонной выставке DSEi в Лондоне мобильный ЗРК ближнего действия MSHORAD (Mobile Short Range Air Defence), в состав которого войдет РЛС "Жираф 1X", система командования и боевого управления (C2) и дистанционно управляемый модуль вооружения с ПЗРК RBS-70 NG.
Как заявлено, Saab разработала систему MSHORAD в ответ на требования рынка в системе, обеспечивающей сочетание высокоэффективных средств наблюдения и оперативности противодействия угрозам.
Трехкоординатная РЛС "Жираф 1X" обеспечивает обнаружение угроз в секторе 360 град. на дальностях до 75 км, передавая данные посредством системы C2 для быстрого анализа и реагирования. Многозарядная система поражения на базе ПЗРК RBS-70 NG обеспечивает перехват целей на дальностях до 9 км и высотах до 5 км. По заявлению компании, помехоустойчивая ракета с лазерной системой наведения обеспечивает высокую вероятность поражения.
Как сообщал ЦАМТО, в прошлом году СВ США заявили о проблеме с наличием ЗРК ближнего действия в Европе и намерении устранить данный пробел, разработав систему, которая позволит обеспечить защиту маневренных ударных группировок от воздушных угроз противника в зоне боевых действий. Можно предположить, что Saab также рассчитывает получить свою долю рынка данных систем.
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13.09.2017
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