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Ульяновское соединение ВДВ проведет первое тактическое учение с применением боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка"

14.09.2017 ЦАМТО 195 0
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БТР-МДМ бездорожье не помеха
БТР-МДМ бездорожье не помеха.
Источник: http://www.tplants.com/

ЦАМТО, 13 сентября. В конце сентября Ульяновское соединение Воздушно-десантных войск России (ВДВ) планирует провести первое тактическое учение с применением недавно принятого на вооружение батальонного комплекта новейших БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

В ходе учения десантники впервые комплексно используют огневые и технические преимущества БМД-4М при действиях в составе батальона в условиях активных действий диверсионно-разведывательных групп условного противника и в сложной радиоэлектронной обстановке.

Особенностью учения станет применение боевой техники в экстремально сложных условиях пересеченной местности. В течение нескольких дней участникам тренировки предстоит совершенствовать свои навыки в условиях непогоды в лесисто-болотистой местности. Проверить ходовые качества техники личный состав сможет во время 100-километровых маршей по рокадным и полевым дорогам Ульяновской области.

Для Ульяновского соединения ВДВ это будет первый практический опыт применения большого количества БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", обладающих большей проходимостью и огневой мощью в сравнении с предшественниками. Мероприятие боевой подготовки носит плановый характер и будет проводиться во взаимодействии с подразделениями других родов войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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