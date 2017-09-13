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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске

14.09.2017 ЦАМТО 204 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 13 сентября. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 12 сентября совершил рабочую поездку в Дамаск, где провел переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества в контексте успешных действий сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России по завершению уничтожения террористической группировки ИГИЛ в Сирии.

Также затрагивались темы стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, функционирования зон деэскалации и оказания гуманитарной помощи населению, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
13.09.2017
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Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей

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