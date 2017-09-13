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На ФЦП развития космодромов до 2025 года будет выделено более 340 млрд руб.

14.09.2017 ТАСС 201 0
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Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что программа направлена на обеспечение гарантированного и независимого доступа России в космос

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования из бюджета Федеральной целевой программы (ФЦП) развития космодромов на период 2017-2025 гг. составит более 340 млрд руб. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривается соответствующий документ.

"Она [ФЦП] направлена на то, чтобы сохранить наши позиции в космической сфере, для того, чтобы обеспечить гарантированный и независимый доступ России в космос", - сказал премьер. По его словам, нужно принять целый ряд шагов для решения научно-исследовательских задач, обеспечения интересов обороны и безопасности и выполнения коммерческих проектов в области космоса.

"На эти цели в рамках программы из бюджета планируется выделить более 340 млрд руб. с тем, чтобы создать на наших космодромах наземную космическую инфраструктуру для пуска всего спектра перспективных ракет-носителей", - добавил Медведев.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий

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