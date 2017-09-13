B учениях ВВО задействованы около семи тысяч артиллеристов
|
|
Военнослужащий ПВО РФ во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен - РИА Новости. Около семи тысяч артиллеристов Восточного военного округа задействованы в учениях на полигонах Дальнего Востока и Восточной Сибири, сообщает в среду пресс-служба ВВО.
"На полигонах Восточного военного округа в рамках полевого выхода проведены совместные тактические учения подразделений войсковой разведки и артиллерии округа. Всего в полевом выходе соединений и воинских частей артиллерии задействовано около семи тысяч военнослужащих и порядка двух тысяч единиц вооружения военной техники", - говорится в сообщении.
В ходе учений военные провели разведку местности, разведгруппы обнаружили командные пункты и скопления техники условного противника. С помощью новейших лазерных приборов разведки ЛПР-3 точно определены координаты целей.
"Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация", "Гвоздика", реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", "Торнадо-Г" получив точное целеуказание, уничтожили командные пункты и "накрыли" массированным ракетно-артиллерийским ударом скопление бронетехники "противника", - сообщили в ВВО.
|
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2017 Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье
30.03.2017 В Приморье стартовал масштабный полевой выход артиллерии ВВО
30.03.2017 Более 2,5 тыс. военных участвуют в полевом выходе артиллерии ВВО в Приморье
02.03.2017 Более 8 тыс. военнослужащих участвуют в армейских учениях в Забайкалье
24.11.2016 Артиллеристы ЮВО на Северном Кавказе провели более 180 учений за год
15.09.2016 В ЮВО завершились учения артиллеристов и военнослужащих ракетных войск
30.08.2016 Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье
25.08.2016 В ЮВО, Абхазии и Южной Осетии начались масштабные военные учения