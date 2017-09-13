Bсе страны ОБСЕ получили уведомления об учениях "Запад-2017"
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Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Все государства-участники ОБСЕ получили предварительные уведомления о проведении российско-белорусских учений "Запад-2017", заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов.
"В соответствии с международными договорённостями всем государствам-участникам ОБСЕ направлено предварительное уведомление о военной деятельности (проведении учений "Запад-2017"), а в августе приглашение получили международные наблюдатели", - сказал Картаполов.
По его словам, учения "Запад-2017", "как и все предыдущие, абсолютно открыты как для международных наблюдателей, так и для журналистов"
Он отметил, что общее количество личного состава, вооружения и военной техники, привлекаемых к учениям, будет соответствовать положениям Венского документа 2011 года. По словам Картаполова, заявления ряда европейских государств о том, что в маневрах задействуют более 100 тысяч военнослужащих, были сделаны "без каких-либо доказательств".
"Просто сейчас в Вооружённых силах России полным ходом идёт летний период обучения. Разумеется, все соединения и части находятся на полигонах и выполняют упражнения, проводят батальонные и ротные учения", - сказал Картаполов.
Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих стратегических учений "Запад-2017", которые пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. В них будет задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих (от ВС Белоруссии - около 7,2 тысячи человек, от ВС РФ - около 5,5 тысячи человек, из них на территории Белоруссии - около 3 тысяч человек).
А также около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей. Для планирования совместных действий привлекаются оперативные группы Росгвардии, ФСБ, МВД, МЧС России.
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы
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13.09.2017
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