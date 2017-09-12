«ГОРБУНОВЪ» приобретёт 200 КАМАЗов



КАМАЗ-5490 NEO.

Источник: http://soyuz-ig.ru/ КАМАЗ-5490 NEO.Источник: http://soyuz-ig.ru/

«Лизинговая компания «КАМАЗ» и ООО «Горбуновъ» подписали соглашение о намерениях по заключению договора на приобретение в лизинг от производителя 200 автомобилей КАМАЗ в 2018 году.

Церемония подписания состоялась в рамках выставки коммерческого транспорта «Комтранс-2017» в Москве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» Андрей Гладков и гендиректор ООО «Горбуновъ» Василий Горбунов. В рамках партнёрских отношений «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передаст в лизинг партию автомобилей КАМАЗ-5490 NEO. Лизинговая программа, по которой будет финансироваться покупка автотехники, определится позднее.

«Горбуновъ» – одна из крупнейших транспортно-экспедиционных компаний России, в автопарке которой числится более 450 единиц техники, включая КАМАЗы. Напомним, в этом году перевозчик уже приобрёл лизинг 250 грузовиков КАМАЗ-5490 NEO, которые отлично зарекомендовали себя в ходе эксплуатации.