«ГОРБУНОВЪ» приобретёт 200 КАМАЗов
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КАМАЗ-5490 NEO.
Источник: http://soyuz-ig.ru/
«Лизинговая компания «КАМАЗ» и ООО «Горбуновъ» подписали соглашение о намерениях по заключению договора на приобретение в лизинг от производителя 200 автомобилей КАМАЗ в 2018 году.
Церемония подписания состоялась в рамках выставки коммерческого транспорта «Комтранс-2017» в Москве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» Андрей Гладков и гендиректор ООО «Горбуновъ» Василий Горбунов. В рамках партнёрских отношений «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передаст в лизинг партию автомобилей КАМАЗ-5490 NEO. Лизинговая программа, по которой будет финансироваться покупка автотехники, определится позднее.
«Горбуновъ» – одна из крупнейших транспортно-экспедиционных компаний России, в автопарке которой числится более 450 единиц техники, включая КАМАЗы. Напомним, в этом году перевозчик уже приобрёл лизинг 250 грузовиков КАМАЗ-5490 NEO, которые отлично зарекомендовали себя в ходе эксплуатации.
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12.09.2017
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