Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«ГОРБУНОВЪ» приобретёт 200 КАМАЗов

12.09.2017 ПАО "КАМАЗ" 233 0
0
Понравилась новость?
 0
КАМАЗ-5490 NEO
КАМАЗ-5490 NEO.
Источник: http://soyuz-ig.ru/

«Лизинговая компания «КАМАЗ» и ООО «Горбуновъ» подписали соглашение о намерениях по заключению договора на приобретение в лизинг от производителя 200 автомобилей КАМАЗ в 2018 году.


Церемония подписания состоялась в рамках выставки коммерческого транспорта «Комтранс-2017» в Москве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» Андрей Гладков и гендиректор ООО «Горбуновъ» Василий Горбунов. В рамках партнёрских отношений «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передаст в лизинг партию автомобилей КАМАЗ-5490 NEO. Лизинговая программа, по которой будет финансироваться покупка автотехники, определится позднее.


«Горбуновъ» – одна из крупнейших транспортно-экспедиционных компаний России, в автопарке которой числится более 450 единиц техники, включая КАМАЗы. Напомним, в этом году перевозчик уже приобрёл лизинг 250 грузовиков КАМАЗ-5490 NEO, которые отлично зарекомендовали себя в ходе эксплуатации.
12.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КамАЗ-5490
Компании
КАМАЗ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.09 21:35
  • 71
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 12.09 21:28
  • 18
Проблемы не в "оборонке": стратегия Кудрина по развитию России вызывает серьезные вопросы
  • 12.09 21:28
  • 11
Перспективная тяжелая БМП Т-15 завершила пробеговые испытания
  • 12.09 21:22
  • 7
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
  • 12.09 20:59
  • 1
Россия планирует построить гигантский авианосец водоизмещением 115 тысяч тонн? (The National Interest, США)
  • 12.09 20:49
  • 21
Перспективный российский авианосец может быть построен на Дальневосточном заводе "Звезда"
  • 12.09 20:27
  • 3
Самолет Т-50-11 прибыл в Жуковский
  • 12.09 20:17
  • 27
Хорошая мина при плохой игре
  • 12.09 19:25
  • 1
Работа по земле: зачем ВКС России применяют истребители для бомбардировок
  • 12.09 19:12
  • 5343
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.09 18:31
  • 1
Семь лучших танков современности
  • 12.09 18:28
  • 1
Россия в 2,5 раза сократила программу по утилизации бронетехники к 2020 году
  • 12.09 18:23
  • 1
В Вооруженных силах Российской Федерации отметили День танкиста
  • 12.09 18:22
  • 1
Российская боевая машина поддержки танков прошла испытания в Сирии
  • 12.09 18:17
  • 1
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
другие обсуждаемые темы