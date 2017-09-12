Самолет Т-50-11 прибыл в Жуковский

Как сообщают споттеры, 10 сентября 2017 года на аэродром АО "Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова" в подмосковном Жуковском для прохождения испытаний прибыл, совершив самостоятельный перелет из Комсомольска-на-Амуре через всю Россию, девятый летный опытный образец истребителя пятого поколения ПАК ФА (Су-57) - самолет Т-50-11 (бортовой номер "511").

Самолет Т-50-11 совершил перелет с подвесными баками с промежуточной посадкой в Новосибирске, что дало возможность споттерам сделать его многочисленные снимки - ранее фотографии Т-50-11 в открытых источниках не публиковались.

Прибывший в Жуковский после перелета из Комсомольска-на-Амуре девятый летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-11 (бортовой номер "511") с подвешенными дополнительными топливными баками. 10.09.2017 (с) Виталий Юртаев / russianplanes.net ( ссылка )

Напомним, что самолет Т-50-11 был построен на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (филиале АО "Компания "Сухой") и совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре без особой огласки 6 августа 2017 года. Данный борт стал тем самым девятым летным опытным образцом ПАК ФА, опередив опытный образец Т-50-10, до сих пор не поднимавшийся в воздух.

Девятый летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-11 (бортовой номер "511") во время промежуточной посадки в Новосибирске при перелете из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский. 10.09.2017 (с) NSK spotter / russianplanes.net ( ссылка )

Девятый летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-11 (бортовой номер "511") во время промежуточной посадки в Новосибирске при перелете из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский. 10.09.2017 (с) Андрей Нейман / russianplanes.net ( ссылка )

Девятый летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-11 (бортовой номер "511") во время промежуточной посадки в Новосибирске при перелете из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский. 10.09.2017 (с) VVN / russianplanes.net ( ссылка )

Девятый летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-11 (бортовой номер "511") во время промежуточной посадки в Новосибирске при перелете из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский. 10.09.2017 (с) stream / forums.airforce.ru

Девятый летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-11 (бортовой номер "511") во время промежуточной посадки в Новосибирске при перелете из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский. 10.09.2017 (с) Павел Осокин / t.me/novospotting

Прибывший в Жуковский после перелета из Комсомольска-на-Амуре девятый летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-11 (бортовой номер "511") с подвешенными дополнительными топливными баками. 10.09.2017 (с) Михаил Поляков / Michael Polyakov96 / instagram.com