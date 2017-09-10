Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Полпред в УрФО предложил расширить тематику выставок в Нижнем Тагиле

12.09.2017 ТАСС 200 0
0
Понравилась новость?
 0
МРК-002-БГ-57 на RUSSIA ARMS EXPO 2013
Мобильный робототехнический комплекс МРК-002-БГ-57 на выставке RUSSIA ARMS EXPO 2013.
Источник: http://www.irz.ru/

Игорь Холманских заявил о стремлении проводить мероприятие ежегодно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских предлагает проводить в Нижнем Тагиле, где ранее проходила Russia Arms Expo (RAE), выставки на разные темы, в том числе не только оборонные.

В субботу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что с 2018 года RAE может быть возвращена в Нижний Тагил, который, по его словам, "достоин того, чтобы выставка в этот город вернулась вместе с большой, серьезной международной программой". Заместитель председателя правительства пообещал, что в следующем году в городе проведут специализированную выставку и крупную военно- промышленную конференцию.

"Наверное, где-то с третьей декады августа по третью декаду сентября, в какие-то такие сроки мы должны попадать. Но выставки будут разнообразные, и они будут завязаны все-таки не только на Урал и "оборонку", а общероссийского масштаба, и будет насыщенная программа для каждой выставки сформирована", - сказал Холманских в воскресенье журналистам в Екатеринбурге.

Холманских отметил, что выставка, возможно, не будет привязана ко Дню танкиста, как RAE. "Но это должно быть два- три дня. Должна быть обязательно насыщенная программа и не только выставочная, но в том числе там должны обсуждаться важные темы. То есть возможно обсуждение тем и, например, по освоению российской Арктики", - пояснил полпред.

По его словам, такие мероприятия могут стать ежегодными. "Когда Russia Arms Expo проходили раз в два года, мы ставили между ними выставку МЧС, железнодорожную. Здесь, скорее всего, тематики будут самые разные. Все-таки будем стремиться к тому, чтобы это мероприятие было ежегодным", - добавил он.

О выставке

Russia Arms Expo (RAE) - международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов, которая проходила с 1999 по 2015 год в Нижнем Тагиле на базе полигона Старатель. С 2000 года выставка проводилась один раз в два года, несколько раз меняла свое название. По данным организаторов, входила в десятку крупнейших мировых выставок вооружения, ежегодно ее посещали более 20 тыс. человек.

Весной 2017 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о переносе RAE в подмосковный парк "Патриот", а летом соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Изменилось и название мероприятия, которое с этого года приурочено к военно-техническому форуму "Армия-2017".
10.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Минпромторг РФ
МЧС
Персоны
Мантуров Денис
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.09 21:35
  • 71
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 12.09 21:28
  • 18
Проблемы не в "оборонке": стратегия Кудрина по развитию России вызывает серьезные вопросы
  • 12.09 21:28
  • 11
Перспективная тяжелая БМП Т-15 завершила пробеговые испытания
  • 12.09 21:22
  • 7
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
  • 12.09 20:59
  • 1
Россия планирует построить гигантский авианосец водоизмещением 115 тысяч тонн? (The National Interest, США)
  • 12.09 20:49
  • 21
Перспективный российский авианосец может быть построен на Дальневосточном заводе "Звезда"
  • 12.09 20:27
  • 3
Самолет Т-50-11 прибыл в Жуковский
  • 12.09 20:17
  • 27
Хорошая мина при плохой игре
  • 12.09 19:25
  • 1
Работа по земле: зачем ВКС России применяют истребители для бомбардировок
  • 12.09 19:12
  • 5343
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.09 18:31
  • 1
Семь лучших танков современности
  • 12.09 18:28
  • 1
Россия в 2,5 раза сократила программу по утилизации бронетехники к 2020 году
  • 12.09 18:23
  • 1
В Вооруженных силах Российской Федерации отметили День танкиста
  • 12.09 18:22
  • 1
Российская боевая машина поддержки танков прошла испытания в Сирии
  • 12.09 18:17
  • 1
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
другие обсуждаемые темы