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МО РФ: магнитная буря не окажет сильного влияния на работу систем боевого управления РВСН

12.09.2017 ТАСС 222 0
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Учения РВСН. Архивное фото
Учения РВСН. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны России

В ведомстве отметили, что функционирующие в РВСН системы боевого управления позволяют исключить любое воздействие внешних источников на боеготовность войск

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Затяжная геомагнитная буря, вызванная серией вспышек на Солнце, не окажет существенного влияния на работоспособность систем боевого управления Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Специалисты прогнозируют новые вспышки класса "Х" на Солнце в ближайшие дни. Несмотря на небывалую длительность вспышечной активности Солнца, она не отразится на системах боевого управления. Функционирующие в РВСН системы боевого управления позволяют исключить любое воздействие внешних источников на боеготовность войск", - сказали в военном ведомстве.

Всего в мирное время в составе дежурных сил РВСН ежесуточно на боевых постах находятся около шести тысяч человек. В таком составе дежурные силы способны самостоятельно (без привлечения основного состава войск) непрерывно контролировать состояние ракетно-ядерного оружия, поддерживать его в готовности к применению с гарантированным обеспечением ядерной безопасности, а по получении приказа провести пуски ракет, а также выполнить первоочередные мероприятия по переводу войск с мирного на военное время, отметили в ведомстве.
11.09.2017
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принадлежат ТАСС
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