МО РФ: магнитная буря не окажет сильного влияния на работу систем боевого управления РВСН
|
|
Учения РВСН. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны России
В ведомстве отметили, что функционирующие в РВСН системы боевого управления позволяют исключить любое воздействие внешних источников на боеготовность войск
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Затяжная геомагнитная буря, вызванная серией вспышек на Солнце, не окажет существенного влияния на работоспособность систем боевого управления Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Специалисты прогнозируют новые вспышки класса "Х" на Солнце в ближайшие дни. Несмотря на небывалую длительность вспышечной активности Солнца, она не отразится на системах боевого управления. Функционирующие в РВСН системы боевого управления позволяют исключить любое воздействие внешних источников на боеготовность войск", - сказали в военном ведомстве.
Всего в мирное время в составе дежурных сил РВСН ежесуточно на боевых постах находятся около шести тысяч человек. В таком составе дежурные силы способны самостоятельно (без привлечения основного состава войск) непрерывно контролировать состояние ракетно-ядерного оружия, поддерживать его в готовности к применению с гарантированным обеспечением ядерной безопасности, а по получении приказа провести пуски ракет, а также выполнить первоочередные мероприятия по переводу войск с мирного на военное время, отметили в ведомстве.
|
11.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.09.2017 "Папа всех боеприпасов". Чем опасно российское термобарическое оружие
11.09.2017 Олег Салюков: "Главная ударная сила"
11.09.2017 Наращивание российского военного потенциала на Западе: факты и вымысел (Russia Matters, США)
11.09.2017 Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
05.09.2017 В Вооруженных Силах России отмечается 70-летний юбилей специалистов по ядерному обеспечению
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
04.09.2017 Правь, Америка, морями...
01.09.2017 В числе лидеров: российская армия вошла в тройку сильнейших в мире