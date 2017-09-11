Эксперт: мощная вспышка на Солнце 10 сентября немного увеличила радиационный фон на Земле

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По словам ученого Сергея Гайдаша, этот инцидент является продолжением серии вспышек на солнце, начавшейся 4 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Мощная вспышка на Солнце вечером 10 сентября привела к тому, что часть протонов, вырвавшихся с поверхности Солнца, преодолели защитную силу магнитосферы Земли и достигли ее поверхности, немного увеличив радиационный фон. Об этом сообщил ТАСС Сергей Гайдаш, руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова.

"Эта вспышка вызвала очень редкое событие - наземное возрастание солнечных космических лучей. Это означает, что часть протонов преодолела защитный редут магнитосферы и дошла до поверхности Земли, немного увеличив радиационный фон", - сказал он.

Эксперт отметил, что вспышка 10 сентября относится к серии, которая началась 4 сентября. "Могу сказать точно - [породившая эту вспышку группа солнечных пятен] та же, только стреляла она [группа пятен] уже в положении "на" и даже - "за" западным лимбом [видимая часть солнечного диска] Солнца", - отметил Сергей Гайдаш, добавив, что "резко рванули протоны всех энергий, что очень плохо для космической техники".

По его словам, о новой вспышке и ее возможных последствиях оперативно оповещены все службы, отвечающие за безопасность космической и другой сложной техники.

Что касается магнитных бурь, то, по словам ученого, магнитная буря на Земле следует примерно через двое суток после того, как на Солнце происходит большая или экстремальная вспышка.

О природе вспышек на Солнце

"Солнце - это гигантская сложная система, время от времени в ней увеличивается активность, происходят плазменные выбросы. От Солнца идут потоки заряженных частиц, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Верхние слои атмосферы под действием потоков заряженных частиц ионизируются, результат этого, например, - полярное сияние. Также могут возникнуть перебои с радиосвязью, при отражении радиоволн от верхних слоев атмосферы Земли", - сказал заведующий кафедрой физики СГТУ им. Гагарина Дмитрий Зимняков.

Он отметил, что "многие люди подвержены этим изменениям, они чувствуют изменения в магнитном поле, ощущают недомогание".

"Группа солнечных пятен произвела самую сильную солнечную вспышку нынешнего 24-го цикла солнечной активности", - уточнил старший научный сотрудник кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Алмаз Галеев, заметив, что в среднем циклы солнечной активности длятся около 11 лет.