Шойгу в письме де Мистуре призвал ООН нарастить объемы гуманитарной помощи в Сирии
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Министр обороны России также призвал международное сообщество принять самое активное участие в восстановлении разрушенных домов, школ, больниц и объектов инфраструктуры в Сирии
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил письмо специальному посланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, в котором призвал международное сообщество оказать помощь сирийскому населению. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призывает Стаффана де Мистуру по линии ООН и гуманитарных организаций срочно нарастить объемы гумпомощи и принять самое активное участие в восстановлении разрушенных домов, школ, больниц, объектов инфраструктуры", - сказали в военном ведомстве.
В письме отмечается, что правительственными войсками при поддержке ВКС России освобождена от террористов значительная территория Сирии. Созданы условия для восстановления мирной жизни. Однако, подчеркивает Шойгу, не все сирийцы могут быстро вернуться в свои дома. Действиями террористов многие населенные пункты разрушены, в руинах тысячи жилых домов, школ и медицинских учреждений, объектов социальной инфраструктуры.
Сложная гуманитарная ситуация, по словам Шойгу, складывается в лагерях беженцев, расположенных в районах Эт-Танф и Акербат, где сейчас находятся около 60 тысяч человек. Острая потребность сирийцев только в продовольствии составляет более 1000 тонн, также требуется свыше 80 тонн медикаментов.
"Российская сторона непрерывно оказывает гуманитарную и медицинскую помощь, занимается разминированием освобожденных территорий, решает множество смежных вопросов восстановления мирной жизни. Для скорейшего возвращения в свои дома сотен тысяч беженцев Сирии необходима консолидация усилий всего международного сообщества", - отметили в военном ведомстве.
Там также сообщили, что на официальном сайте Минобороны РФ опубликован список сирийских населенных пунктов, наиболее нуждающихся в оказании помощи населению и восстановлении разрушенного жилья. Этот список будет ежедневно обновляться российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии. Ранее Шойгу направил руководителю Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру письмо, в котором призвал срочно увеличить объем гуманитарной помощи для Сирии.
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11.09.2017
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