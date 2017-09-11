Дмитрий Рогозин рассказал о проведении выставки бронетехники в Нижнем Тагиле



Экспозиция IX Международной выставки вооружения Russia Arms EXPO в Нижнем Тагиле.

Источник: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин Экспозиция IX Международной выставки вооружения Russia Arms EXPO в Нижнем Тагиле.Источник: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

ЦАМТО, 11 сентября. Выставка бронетанковой техники в Нижнем Тагиле, проведение которой решено возобновить с 2018 года, будет проходить на ежегодной основе. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 9 сентября в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Как напоминает агентство, ранее выставка Russia Arms Expo проходила раз в два года, однако в 2017 году было принято решение отказаться от данного формата в пользу форума "Армия", который с 2015 года ежегодно проходит в подмосковном парке "Патриот". Впоследствии Д.Рогозин заявил, что RAE вернется в Нижний Тагил в 2018 году.

"Промышленный Урал достоин отдельной выставки, и мы приняли решение, что теперь специализированная выставка будет проходит в Нижнем Тагиле ежегодно", – цитирует "РИА Новости" вице-премьера.

Д.Рогозин добавил, что помимо бронетехники, в Нижнем Тагиле будет демонстрироваться перспективная гражданская техника, в том числе предназначенная для работы в Арктике.

Ранее на открытии выставки "УралТанк" в Нижнем Тагиле вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил Уралвагонзаводу (УВЗ) заняться производством техники для Арктики.

"У меня есть свой наказ для УВЗ, я попросил бы акцентировать внимание на производстве гражданской и военной техники для Арктики. Данный акцент можно было бы сделать на выставке "УралТанк-2018". Разумеется, это не просто пожелание, а поручение", – сказал Д.Рогозин.