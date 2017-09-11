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Ремонт ТАКР "Адмирал Кузнецов" начнется в 2018 году на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске

12.09.2017 ЦАМТО 253 0
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Адмирал Кузнецов
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик

ЦАМТО, 11 сентября. Ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" начнется в 2018 году на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске (филиал АО "Центр судоремонта "Звездочка"), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

"Вопрос по авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов" решен, ремонтировать будем у себя, на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. В начале следующего года авианесущий крейсер будет там", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "ремонтные работы могут занять не менее двух лет. Постараемся сделать все, чтобы ремонт прошел за два года".

Как напоминает агентство, в октябре 2016 года корабельная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря. С 8 ноября выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирии.

За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов международных террористов на территории Сирии. По целям в Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами. В феврале группа кораблей вернулась в Североморск.
11.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Пётр Великий
Компании
Звездочка
Проекты
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пр. 1155

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